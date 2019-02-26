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В список экстремистских материалов Мининформ добавил песни российских групп «Коловрат» и «Коррозия металла»
По прошествии месяца в него добавлены одно видео и восемь аудиофайлов.
Это песни российских групп «Коловрат», «Коррозия металла» с показательными названиями вроде «Опомнись же Русский», «Бей чертей — спасай Россию!».
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В список экстремистских материалов Мининформ добавил песни российских групп «Коловрат» и «Коррозия металла»
Министерство информации обновило республиканский список экстремистских материалов.
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