Ураган на Крите валит деревья и разрушает мосты

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Онлайн-драмой стало обрушение каменного моста. 111-летняя достопримечательность рухнула под напором бурных вод. На берегу реки спасатели нашли пропавшего в понедельник фермера. Поток воды унес его вместе с автомобилем. Пожилой мужчина погиб. По прогнозам синоптиков, дождь на Крите будет идти еще два дня, а ураганный ветер потеряет свою силу только через две недели.



