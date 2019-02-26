ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган на Крите валит деревья и разрушает мосты

27.02.2019 08:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заблокированы трассы, повалены реликтовые деревья, оборваны линии электропередачи, разрушены мосты, передает телеканал МИР 24.


Фото Regnum


Онлайн-драмой стало обрушение каменного моста. 111-летняя достопримечательность рухнула под напором бурных вод. На берегу реки спасатели нашли пропавшего в понедельник фермера. Поток воды унес его вместе с автомобилем. Пожилой мужчина погиб. По прогнозам синоптиков, дождь на Крите будет идти еще два дня, а ураганный ветер потеряет свою силу только через две недели.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заблокированы трассы, повалены реликтовые деревья, оборваны линии электропередачи, разрушены мосты, передает телеканал МИР 24.
 
Новости дня
Новости разные
 
9 марта в Лиде пройдет праздничное гулянье «Проводы зимы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика