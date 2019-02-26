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В Беларуси в документах может исчезнуть термин "инвалид"
Министерство труда и социальной защиты изучает вопрос изменения терминологии в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции".
По словам заместителя министра труда и социальной защиты Александра Румака, при этом учитывается международная практика,
В нормативных правовых актах вместо термина "инвалиды" предлагается использовать термин "люди с инвалидностью". В настоящее время в Минске ждут комментарий к этой инициативе от структур ООН.
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Министерство труда и социальной защиты изучает вопрос изменения терминологии в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции".
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