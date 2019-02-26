Предложение: Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

пишет Наша нива. На сегодня в Беларуси насчитывается 118 районов. Какие административные центры можно отменить в ближайшее время, чтобы уменьшить количество чиновников, сэкономить деньги и начать двигаться в сторону более глобальной реформы. Пока власти не решились на дробленне областей, но уже сегодня можно было бы отказаться от некоторых районов,Наша нива. На сегодня в Беларуси насчитывается 118 районов. Какие административные центры можно отменить в ближайшее время, чтобы уменьшить количество чиновников, сэкономить деньги и начать двигаться в сторону более глобальной реформы.





Сразу скажем, что речь здесь не о наименьших по населению районах. Например, трудно будет расформировать Россонский район. От него достаточно далеко до других центров. Так что учитывать будем не только эти факторы.





Районные центры размещены в алфавитном порядке.





Берестовицкий район (15440 человек по состоянию на 2018 год)





Этот район был образован в 1940 году, сразу после присоединения Западной Беларуси к БССР. Только тогда он назывался Крынковский (да, те самые Крынки, где жил Сократ Янович) и был вовсе не пограничный. Однако после войны значительная часть района стала территорией Польши. На сегодня Берестовицкий район один из самых маленьких в стране. За последние 23 года его население сократилось на четверть. При этом долгое время данный регион занимал ведущие места в стране по урожайности. Расстояние от Большой Берестовицы до Волковыска составляет 36 километров.





Бешенковичский район (15 469)









Бешенковичский автовокзал. Фото fotobel.by.





Узкий и продолговатый район в восточной части Витебской области. С этой территории родом канцлер ВКЛ Лев Сапега, а также министр обороны Беларуси Андрей Равков. Однако на сегодня Бешенковичский район занимает четвертое место снизу по уровню зарплат в стране. За годы правления Лукашенко население здесь тоже уменьшилось на треть. Бешенковичский район можно было бы спокойно разделить между Шумилинским, Сенненским, Чашницким и Витебским.





Вороновский район (24 911)









Костёл Божьего Милосердия в Вороново. Фото: Wikipedia.





Когда Вороновский район прирастал за счет другого. В 1962 году к нему был присоединен Радунский район, который упразднили за ненадобностью. В Вороновским районе родился один из главных соратников Лукашенко — Виктор Шейман, хотя его род с исторической Новогрудчины. Вороновский район уникален тем, что более 80% местного населения считают себя поляками. Впрочем, в Лидском районе, к которому мы предлагаем присоединить Вороновский, поляков не намного меньше.





Дрибинский район (9661)









Гостиница в Дрибине. Фото belhotel.by.





Уже дважды в истории власти ликвидировали Дрибинский район — в 1931-м и 1959-м. Однако в 1989-м Дрибин снова стал административным центром в связи с массовым переездом в регион жителей Краснопольского района, который попал на загрязненные радиацией территории. Население района составляет всего 12 тысяч жителей. Этот район попадает в списки тех регионов, которые, скорее всего, вымирают. Дрибинский район можно было бы разделить между Горецким, Шкловским и Мстиславским.





Ельский район (15 128)









Ельск с высоты. Фото fotobel.by.





Много ли вы слышите новостей из Ельского района? Последнее, что вспоминается, как туда из Минска вывезли активисток Femen. А когда-то Ельском владели выходцы из Франции, шляхетский род Спадов. А сам населенный пункт назывался Королин. Только в 1931-м году Королин стал Ельском, а еще через семь лет получил статус поселка городского типа. Примечательно, что в 1960-е от Ельского района отделился Наровлянский. Население Ельского района стремительно уменьшается. Разделен район мог бы быть между Мозырским, Лельчицким и Наровлянским.





Жабинковский район (24 329)





От Жабинки до Бреста менее 30 километров. Жабинковский район богат производством: там имеется сахарный завод, комбикормный, торфобрикетный. Население его тоже не уменьшается, но огромное количество людей просто ездит на работу в Брест . Почему бы район и официально не закрепить за областным центром?





Копыльский район (27 901)









У цэнтры Капыля. Фота euroradio.fm.





Выглядит едва ли не самым слабым районам Минской области. Население региона снижается очень стремительно. В городе фактически нет никакого крупного производства, помимо завода слуцких сыров. Копыльщина богатый культурно и исторически регион: здесь проходило Слуцкое восстание, о районе писал Купала, здесь родились Кузьма Чорный и Алесь Адамович. Но на сегодня Копылю нужна либо сильная перезагрузка, или ликвидация. Район может быть разделен между Солигорским, Слуцким, Стовбцовским, Несвижским.





Кормянский район (13 213)









На центральной площади Кормы. Фото gp.by.





У Кормянского района также непростая история. Его передавали, то к Рогачевскому, то к Чечерскому. Район очень сильно пострадал от последствий аварии на ЧАЭС. Если бы Корма осталась в пределах Гомельской области, то район мог быть разделен всего между теми самыми Рогачевским и Чечерским районами. Это второй самый бедный район в стране. В прошлом году средние зарплаты там составляли всего 524 рубля.





Карэліцкі раён (19 691)









Фестиваль у Мирского замка. Фото dili.by.





Первым административным центром этого района была деревушка Валевка, которая теперь вообще входит в состав Новогрудского района. В 1962-м Кореличский район уже ликвидировали. Кореличский район является объектом любопытства туристов из Беларуси и зарубежья, так как здесь находится Мирский замок. В случае реформы либо в Несвижском районе, либо в Новогрудском станет больше исторических достопримечательностей.





Кировский район (19 106)





Этот район образовали, взяв понемногу у Бобруйского, Кличевского, Быховского и Рогачевского. Название районного центра абсолютно искусственное, его назвали в честь первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова. Ранее населенный пункт на этом месте назывался Старцы. В Кировском районе был некогда легендарный колхоз «Рассвет», которым руководил Василий Старовойтов. На сегодня особого смысла в существовании отдельной административной единицы с центром в Кировске нет.





Круглянский район (13 827)





И в отношении Круглянского района ликвидация была бы совсем не первой: район аннулировали уже дважды, но потом восстанавливали. В Круглянском районе есть памятник русскому генералу, редактору газеты «Русский мир» Михаилу Черняеву, который жил здесь в конце XIX века. Район небольшой, стратегического значения не имеет, и может быть легко разделен между Шкловским, Крупским и Толочинским районами.





Лиозненский район (15 734)









Таким Лиозно видел Марк Шагал.





Когда-то здесь было совершено покушение на первого президента Беларуси, тогда, правда, еще кандидата в президенты. А на сегодня Лиозненский район — один из самых стремительно вымирающих в стране.





Может быть разделен между Витебским, Оршанским и Дубровенским районами.





Лоевский район (11 799)





Занимает пятое место среди самых бедных районов страны. Хотя здесь проходит граница с Украиной, протекает Днепр. Лоев не стал притягательным центром для жительства. Район может быть разделен между Речицким и Брагинским.





Ляховичский район (25 436)









Застройка XIX века в Ляховичах. Фото radzima.org.





В Ляховичах есть молокозавод, производят консервы, делают брикет, обрабатывают лен. Это отнюдь не самый депрессивный район Беларуси, но совсем близкое географическое размещения от Барановичей делает Ляховичскую административную единицу не совсем целесообразной в сегодняшней Беларуси.





Шарковщинский район (14 781)









Центральная районная больница в Шарковщине. Фото shcrb.by.





Известный прежде всего тем, что официально является самым бедным районом страны. Это единственный регион, где зарплаты в прошлом году были менее 500 рублей. В Шарковщинском районе есть фантастически красивый заказник «Ельня», но много на туризме зарабатывать там еще не научились. Предприятия района же находятся не в самом хорошем состоянии. Разделить район можно было между Браславом, Глубоким и Поставами.







