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Китай создал микроволновое оружие, вызывающее сильнейшую боль

27.02.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Китайские ученые создали новейшее оружие на основе микроволновых частиц.

Как передает РенТВ, об этом сообщает Global Times.

Специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности научились использовать микроволновые радары для борьбы с противником.


Отмечается, что оружие является несмертельным, но действия микроволн способны причинить человеку нестерпимую боль.

Микроволновая система достигает кожи человека и действует на нервные окончания, которыми испещрена поверхность тела.


 
 
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Китайские ученые создали новейшее оружие на основе микроволновых частиц.
 
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