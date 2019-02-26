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Китай создал микроволновое оружие, вызывающее сильнейшую боль
Китайские ученые создали новейшее оружие на основе микроволновых частиц.
Как
Специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности научились использовать микроволновые радары для борьбы с противником.
Отмечается, что оружие является несмертельным, но действия микроволн способны причинить человеку нестерпимую боль.
Микроволновая система достигает кожи человека и действует на нервные окончания, которыми испещрена поверхность тела.
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Китайские ученые создали новейшее оружие на основе микроволновых частиц.
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