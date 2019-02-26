Покурили-выпили. Пассажир рейса Хургада — Брест — о задержании дебоширов в аэропорту

рассказал TUT.BY о том, что происходило на борту. Пассажир рейсаTUT.BY о том, что происходило на борту.





Брестчанин Антон возвращался домой из Хургады тем же рейсом. Он сидел на 20-м ряду. По его словам, нарушители летели в самом начале самолета, на первых рядах.





— Где-то на третьем часу полета в самолете объявили, что распитие спиртных напитков, а также курение в общественных местах запрещено, в случае несоблюдения правил нарушители будут привлечены к административной ответственности в аэропорту прибытия. Сели мягко, хорошо. Подрулили на стоянку, подъехал автобус, подошли два милиционера, подогнали трап, никого не выпускали. Забрали нарушителей, погрузили в отдельный автобус и увезли для составления протокола. Пассажиры довольно долго ожидали после этого, когда их начнут выпускать, — сообщил Антон.





Запаха сигарет он не чувствовал, но, говорит, среди пассажиров ходили разговоры, что нарушители — женщина и мужчина — покурили в туалете.









Несмотря на нештатную ситуацию, никаких задержек в связи с произошедшим не было, сообщили ранее TUT.BY в брестском филиале «Белаэронавигации». Сотрудники милиции составили на дебоширов протоколы за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Оба получили по 0,5 базовой величины (12,75 рубля) штрафа.



