Рыбный деликатес: в Беларуси начали разводить веслоносов

«Этот вид способен жить в обыкновенных карповых прудах, прирастая за год на 2-3 килограмма в зависимости от возрастной группы. И что мы получаем? Мы получаем толстолобика с черной икрой и осетриной. То есть без использования всяких кормов, только на основе естественной кормовой базы получится качественная деликатесная продукция», – объяснил заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства Беларуси Владимир Костоусов.





Сейчас в Беларуси работают 16 индустриальных комплексов, где выращивают ценные породы рыб. Это форель, лосось, стерлядь, мраморный сом, ленский осетр. Главная задача таких комплексов – обеспечить местный рынок продукцией собственного производства.





БЕЛТА . Ежегодно в республике потребляют до шести тысяч тонн ценных видов рыб. При этом хозяйства производят лишь одну тысячу тонн, сообщает агентство



