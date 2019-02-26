В Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами





Отмечается, под завалами находятся по меньшей мере 60 человек. 13 человек удалось вытащить из-под обрушившихся конструкций. Один человек в результате инцидента погиб.





В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек

Напомним, в январе в Индонезии произошла серия оползней, в результате погибли 15 человек.



