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В Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами

27.02.2019 07:31 — Разное | Партизан  
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На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.



Отмечается, под завалами находятся по меньшей мере 60 человек. 13 человек удалось вытащить из-под обрушившихся конструкций. Один человек в результате инцидента погиб.

В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек
 
Напомним, в январе в Индонезии произошла серия оползней, в результате погибли 15 человек.


 
 
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На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном...
 
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