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В Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами
На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике,
Отмечается, под завалами находятся по меньшей мере 60 человек. 13 человек удалось вытащить из-под обрушившихся конструкций. Один человек в результате инцидента погиб.
В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек
Напомним, в январе в Индонезии произошла серия оползней, в результате погибли 15 человек.
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На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном...
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