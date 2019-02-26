|
Фотография беларуса победила в мировом конкурсе от Apple
>
Беларус Никита Ярош стал победителем мирового конкурса фотографий, который устраивала компания Apple. Свой кадр он сделал на iPhone 7, и его работа вошла в список самых потрясающих снимков, сделанных на телефон. Вот как он выглядит:
О конкурсе
Конкурс от Apple под названием Shot on iPhone Challenge
Кто еще вошел в топ-10
Alex Jiang (US), iPhone XS Max
Dina Alfasi (Israel), iPhone X
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларус Никита Ярош стал победителем мирового конкурса фотографий, который устраивала компания Apple. Свой кадр он сделал на iPhone 7, и его работа вошла в список самых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)