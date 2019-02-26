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Фотография беларуса победила в мировом конкурсе от Apple

27.02.2019 08:58 — Разное | KYKY  
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Беларус Никита Ярош стал победителем мирового конкурса фотографий, который устраивала компания Apple. Свой кадр он сделал на iPhone 7, и его работа вошла в список самых потрясающих снимков, сделанных на телефон. Вот как он выглядит:

О конкурсе

Конкурс от Apple под названием Shot on iPhone Challenge проходил с 22 января по 7 февраля. Для участия в нем всем желающим нужно было опубликовать фотографии в своих аккаунтах в Instagram или Twitter и отметить их хэштегом #ShotOniPhone. Комиссия рассматрела кадры со всего мира и отобрала 10 финалистов. В качестве приза одержавшие победу снимки будут размещены в некоторых городах,  магазинах Apple и в интернете.

Кто еще вошел в топ-10

Alex Jiang (US), iPhone XS Max




Blake Marvin (US), iPhone XS Max



Darren Soh (Singapore), iPhone XS Max




Bernard Antolin (US), iPhone XS Max



LieAdi Darmawan (US), iPhone XS




Robert Glaser (Germany), iPhone 7



Andrew Griswold (US), iPhone XS



  Elizabeth Scarrott (US), iPhone 8 Plus    

  

Dina Alfasi (Israel), iPhone X

 
 
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Беларус Никита Ярош стал победителем мирового конкурса фотографий, который устраивала компания Apple. Свой кадр он сделал на iPhone 7, и его работа вошла в список самых...
 
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