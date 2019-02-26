Фотография беларуса победила в мировом конкурсе от Apple

Беларус Никита Ярош стал победителем мирового конкурса фотографий, который устраивала компания Apple. Свой кадр он сделал на iPhone 7, и его работа вошла в список самых потрясающих снимков, сделанных на телефон. Вот как он выглядит:

О конкурсе

Конкурс от Apple под названием Shot on iPhone Challenge проходил с 22 января по 7 февраля. Для участия в нем всем желающим нужно было опубликовать фотографии в своих аккаунтах в Instagram или Twitter и отметить их хэштегом #ShotOniPhone. Комиссия рассматрела кадры со всего мира и отобрала 10 финалистов. В качестве приза одержавшие победу снимки будут размещены в некоторых городах, магазинах Apple и в интернете.

Кто еще вошел в топ-10

Alex Jiang (US), iPhone XS Max









Blake Marvin (US), iPhone XS Max





Darren Soh (Singapore), iPhone XS Max









Bernard Antolin (US), iPhone XS Max







LieAdi Darmawan (US), iPhone XS







Robert Glaser (Germany), iPhone 7





Andrew Griswold (US), iPhone XS





Elizabeth Scarrott (US), iPhone 8 Plus

Dina Alfasi (Israel), iPhone X