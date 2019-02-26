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Официально: Porsche Macan со сменой поколений перейдет на электротягу
Накануне немецкая компания сделала официальное заявление — кроссовер Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим, то есть привычных бензиновых и дизельных моторов в гамме «паркетника» больше не будет.
В сообщении компании говорится, что до 2022 году Porsche инвестирует в «электрическую мобильность» более 6 миллионов евро, а к 2025 году, как рассчитывают маркетологи фирмы, каждый второй из всех выпускаемых автомобилей марки будет располагать электроприводом. Оставшуюся половину составят бензиновые версии и модификации с «подзаряжаемыми» гибридными установками, но кроссовера Macan, который к тому моменту сменит поколения, среди них не будет. Точные сроки рыночного дебюта нового Macan пока не раскрываются, но принимая во внимание
Как и грядущий
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Накануне немецкая компания сделала официальное сообщение - кроссовер Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим, то есть без привычных...
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