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Официально: Porsche Macan со сменой поколений перейдет на электротягу

27.02.2019 09:27 — Разное | Tut.by  
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Накануне немецкая компания сделала официальное заявление — кроссовер Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим, то есть привычных бензиновых и дизельных моторов в гамме «паркетника» больше не будет.


В сообщении компании говорится, что до 2022 году Porsche инвестирует в «электрическую мобильность» более 6 миллионов евро, а к 2025 году, как рассчитывают маркетологи фирмы, каждый второй из всех выпускаемых автомобилей марки будет располагать электроприводом. Оставшуюся половину составят бензиновые версии и модификации с «подзаряжаемыми» гибридными установками, но кроссовера Macan, который к тому моменту сменит поколения, среди них не будет. Точные сроки рыночного дебюта нового Macan пока не раскрываются, но принимая во внимание недавнее обновление кроссовера, модель следующей генерации следует ожидать примерно через два-три года. Вместе с тем новая модель официально утверждена к производству — ее выпуск будет развернут на том же заводе в Лейпциге, где собирают и нынешнее поколение Macan ежегодным тиражом до 90 тысяч единиц.

Как и грядущий Taycan, электрический Macan будет базироваться на платформе PPE, разработанной совместно с Audi специально для «электричек». Это значит, что кроссовер также получит электросистему, работающую под напряжением 800 вольт и позволяющую значительно сократить время для подзарядки батарей — в Porsche говорят, что от специального терминала пополнить запас на 80% можно будет за 20 минут.

 
 
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Накануне немецкая компания сделала официальное сообщение - кроссовер Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим, то есть без привычных...
 
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