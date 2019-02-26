Как обманывают покупателей пластиковых окон

Сейчас на рынке существует огромное количество производителей и продавцов пластиковых окон, и каждый уверяет, что именно их продукция является самой качественной, доступной, долговечной и т.д. Но не стоит слепо верить ярким рекламам и красивым обещаниям, недобросовестные компании для приманивания заказчиков способны на все, в том числе на обман. Предлагаем рассмотреть самые распространенные хитрости, на которые чаще ведутся покупатели.

Металлопластиковый каркас может быть низкого качества

Сам по себе металлопластиковый каркас представляет собой расположение по всему периметру профиля металлической рамки. Но одно только наличие такой рамки ни о чем не свидетельствует, так как для ее изготовления может использоваться недостаточно толстый слой металла.

Также компания может вмонтировать внутреннее армирование только в местах расположения фурнитуры и крепления к раме, в таком случае усиление является бесполезным.

Использование переработанного пластика

Вторичный ПВХ - хороший способ экономии, некоторые производители именно так и удешевляют свою продукцию. Узнать материал после переработки не просто, но можно - он приобретает специфический желтоватый оттенок. По эксплуатационным свойствам такое окно тоже является не самым лучшим вариантом, ПВХ становится менее прочным, он хуже переносит атмосферные явления, чем профиль Artec , изготовленный из нового пластика.

Наличие меньшего количества камер в профиле

Так как большинство покупателей плохо разбираются в строении оконных профилей, некоторые мошенники выдают 2- и 3-камерные профили за 4-, 5-камерные.

Нужно понимать, что камерой в металлопластиковом окне считается замкнутое пространство, а не стекло и не частично огороженная площадь.

"Мы для изготовления окон используем только немецкий профиль"

Привозить из Германии профили очень затратно, да и зачем, если на месте можно делать продукцию по немецкой технологии ничуть не хуже.



окна ПВХ Фото: АиФ

Установка некачественной фурнитуры

Некоторые компании в попытках удешевить свою продукцию используют при ее производстве дешевую фурнитуру. В итоге такие ПВХ-конструкции доставят массу неприятностей при эксплуатации, а замена комплектующих понесет большие траты.

Обязательно стоит следить, чтобы в договоре был указан производитель фурнитуры. Качественная фурнитура всегда имеет соответствующие отметки на каждом изделии, поэтому ее подлинность можно при желании проверить самостоятельно.

Монтаж не всей необходимой фурнитуры

Такое часто бывает при заказе массивных окон. Чтобы окна большого размера работали без проблем и не выходили из строя, для них применяют так называемую замкнутую фурнитуру, элементы которой располагаются по всему периметру. Если установить только часть фурнитуры, окно будет закрываться, но повышенная нагрузка на имеющиеся комплектующие приведет к быстрой поломке.

Использование слишком узкого профиля

Существуют случаи, когда, установив в стандартном профиле дополнительную перегородку, мошенники пытались выдать окно за 2-, 3-камерное и т.п. Доработанная таким образом конструкция будет продаваться значительно дороже, но по эксплуатационным характеристикам ничем не будет лучше первоначального варианта.

Оформлять заказ на изготовление окон стоит только у проверенного производителя. ООО "ОкнаХом" всегда составляет договор на предоставляемые услуги, в котором детально прописаны все нюансы сделки и качество комплектующих. Подробнее можно узнать на сайте компании.

* на правах рекламы