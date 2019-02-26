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Битва титанов: минское «Динамо» уступило сборной Экстралиги
27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минское «Динамо» со счетом 2:4 проиграло сборной Экстралиги, в которую входят хоккеисты трех успешных клубов белорусского чемпионата: «Шахтера», «Немана» и «Юности», передает «МИР 24».
У минчан еще есть шанс взять реванш. Команды проведут серию встреч. В Беларуси к этому противостоянию огромный интерес. Первая игра на «Минск-Арене» собрала 15 тысяч болельщиков. С трибун за игрой следил и президент Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем.
Эти поединки еще и своеобразная подготовка к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в конце апреля в Астане. Для главного тренера сборной Беларуси это шанс оценить всех потенциальных игроков в деле.
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Первая игра на «Минск-Арене» собрала 15 тысяч болельщиков. С трибун за игрой следил и президент Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем.
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