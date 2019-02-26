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Национальную почтовую электронную систему планируется создать в Беларуси

27.02.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Национальную почтовую электронную систему планируется создать в Беларуси
Фото из открытых источников

26 февраля 2019 года в Минске состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

В Беларуси планируется создать национальную почтовую электронную систему, сообщил генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Владимирович МАТУСЕВИЧ на выездном заседании, где обсуждались изменения в законе "О почтовой связи".

Новая система будет включать весь комплекс электронных почтовых услуг, позволит сократить сроки доставки письменной корреспонденции и уменьшить очереди в почтовых отделениях. 

В национальной почтовой электронной системе будет предусмотрена идентификация пользователей с помощью ключей электронной цифровой подписи, прием и передача информации с уведомлением о ее получении.

Как пояснил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей РЫБАК, проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О почтовой связи" уже прошел первое чтение.

Сейчас он дорабатывается и готовится к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении. Его планируется вынести на весеннюю сессию Палаты представителей.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Новая система будет включать весь комплекс электронных почтовых услуг, позволит сократить сроки доставки письменной корреспонденции и уменьшить очереди в...
 
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