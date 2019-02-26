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УЕФА выдвинул обвинения Рамосу за умышленно заработанную желтую карточку

27.02.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
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УЕФА выдвинул обвинения защитнику «Реала» Серхио Рамосу за умышленно заработанную желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1), сообщает Sports.ru со ссылкой на uefa.com.


Серхио Рамос. Фото: Reuters

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 28 февраля.

Напомним, желтая карточка стала для Рамоса третьей в турнире, и он должен будет пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ с амстердамским клубом в Мадриде.

Ранее 32-летний игрок намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте (мадридцы забили победный гол на 87-й). Позже он заявил, что получил предупреждение ненамеренно.

 
 
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УЕФА выдвинул обвинения защитнику «Реала» Серхио Рамосу за умышленно заработанную желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».
 
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