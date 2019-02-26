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Бывшее здание Дома быта в Витебске не могут продать на торгах более 10 лет
Очередной аукцион по продаже здания бывшего Дома быта на улице Космонавтов в Витебске не состоялся — не нашлось покупателей,
Расположенное около железнодорожного вокзала здание продают уже более 10 лет. Сейчас этим занимается предприятие «Торговый дом «Восточный», которое специализируется на реализации имущества, обращенного в доход государства.
В этот раз объект с незавершенной реконструкцией выставляли на торги с начальной ценой почти 1,3 млн рублей. Для сравнения, в декабре 2016 года она
Попытки найти нового собственника через аукцион будут продолжены.
Напомним, это здание, по определению экономического суда области,
Компания приобрела здание в октябре 2007 года и планировала создать здесь 6-этажный торгово-развлекательный комплекс Metro Park. Затем в течение 5 лет не раз корректировала проект, продлевала право пользования земельным участком.
В мае 2013 года на объекте полностью свернули строительные работы, и здание включили в перечень неиспользуемых капитальных строений.
Дом быта между железнодорожным и автобусным вокзалами в Витебске
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Сейчас объект с незавершенной реконструкцией выставляли на торги с начальной ценой почти 1,3 млн рублей. Для сравнения, в декабре 2016 года она превышала 2,2 млн рублей.
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