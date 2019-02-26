Бывшее здание Дома быта в Витебске не могут продать на торгах более 10 лет

Очередной аукцион по продаже здания бывшего Дома быта на улице Космонавтов в Витебске не состоялся — не нашлось покупателей, сообщают «Витебские вести».





Расположенное около железнодорожного вокзала здание продают уже более 10 лет. Сейчас этим занимается предприятие «Торговый дом «Восточный», которое специализируется на реализации имущества, обращенного в доход государства.

В этот раз объект с незавершенной реконструкцией выставляли на торги с начальной ценой почти 1,3 млн рублей. Для сравнения, в декабре 2016 года она превышала 2,2 млн рублей.

Попытки найти нового собственника через аукцион будут продолжены.

Напомним, это здание, по определению экономического суда области, перешло в доход государства. Таким образом бывший собственник — ОДО «Витебский двор» — погасил задолженность перед бюджетом.

Компания приобрела здание в октябре 2007 года и планировала создать здесь 6-этажный торгово-развлекательный комплекс Metro Park. Затем в течение 5 лет не раз корректировала проект, продлевала право пользования земельным участком.

В мае 2013 года на объекте полностью свернули строительные работы, и здание включили в перечень неиспользуемых капитальных строений.

Дом быта между железнодорожным и автобусным вокзалами в Витебске открылся в 1972 году. В нем размещались ателье по пошиву одежды, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и часов, другие учреждения бытовых услуг. В начале 2000-х годов площади здания сдавали в аренду.