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Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и СМИ
27.02.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Президент 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Большой разговор с Президентом" пройдет в Административном комплексе на проспекте Победителей, 14. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и представители различных сфер – политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии.
Подобный открытый диалог главы государства с общественностью впервые прошел в феврале 2017 года и имел большой общественный резонанс.
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Президент 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе...
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