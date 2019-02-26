Народный праздник «Масленица» пройдет в Костюковичах 9 марта на центральной площади. Об этом сообщили в отделе идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома.
В программе:
• театрализованное представление;
• выступление коллективов
художественной самодеятельности
района;
• спортивные состязания.
Работают:
• торговые ряды, игровые площадки,
выставка-продажа декоративно-
прикладного искусства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный праздник «Масленица» пройдет в Костюковичах 9 марта на центральной площади. Об этом сообщили в отделе идеологии, культуры и по