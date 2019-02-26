Осиповичский межрайотдел ГКСЭ информирует. Нужны ли ремни безопасности?

В конце декабря прошлого года уроженец Могилевской области, управляя легковым автомобилем, в г. Горки совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем, в результате чего находившийся на заднем сидении пассажир из салона переместился в багажник и от причиненных телесных повреждений скончался.

Понять причину такого вот свободного перемещения пассажира в автомобиле несложно. Как показал экспертный осмотр транспортного средства, проведенный в рамках экспертизы его технического состояния, произошедшее связано с невыполнением элементарных требований Правил дорожного движения, в соответствии с которыми одна из обязанностей водителя и пассажиров – быть пристегнутыми при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.

Казалось бы, что может быть проще? Сел в автомобиль – защелкнул петлю ремня в замок, проконтролировал пассажиров. Однако на практике происходит иначе, а указанный случай далеко не единственный.

Кто-нибудь скажет: «Да причем здесь ремни? От них больше вреда, чем пользы». Да, действительно в Интернете можно встретить множество доводов «за» и «против» использования ремней безопасности. Так все- таки, нужны ли они на самом деле? Попробуем разобраться.

Для этого другой пример из практики. Происшествие произошло в Кировском районе Могилевской области на автодороге Минск – Гомель. В результате встречного столкновения водитель и пассажир на переднем сидении легкового автомобиля остались живы. Правда, водитель получил достаточно тяжелые телесные повреждения, а пассажир практически не пострадал. Причина разницы наступивших последствий – пренебрежение использованием ремня безопасности одним и использование его другим.

Как известно, транспортные средства оснащаются средствами активной и пассивной безопасности. Ремень и подушки безопасности, подголовники сидений, энергопоглощающие элементы передней и задней частей автомобиля (бампера, лонжероны и пр.), эти и некоторые другие устройства являются элементами пассивной безопасности. Именно эти приспособления предназначены для снижения тяжести последствий в случае аварии.

Ведь снижение тяжести последствий является очень важным. Положите на весы «погибнуть» или «получить телесные повреждения», «получить телесные повреждения меньшей степени тяжести», «остаться не травмированным»… Что может быть более ценным, чем здоровье и жизнь?

Возвращаясь к случаю в Кировском районе, следует пояснить, что автомобиль был не из дешевых… Вот и получается, что не пристегиваясь ремнем безопасности, полагаясь, например, только на «подушки», невозможно обеспечить полноценную защиту жизни и здоровья находящихся в автомобиле людей, поскольку наилучший результат достигается только при совместной работе всех элементов безопасности даже в дорогом авто.

Что же касается случая в г.Горки – может быть то, что пассажир на заднем сидении не был пристегнут, никак не повлияло на его судьбу. Однако можно ли об этом сказать со стопроцентной уверенностью?

Алексей Навицкий, начальник Осиповичского межрайонного одела ГКСЭ