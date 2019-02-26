Памятка школьникам «Как вести себя в интернете»

Нельзя легкомысленно относиться к публикации личной информации в интернете, думай о возможных последствиях. Твое место жительства, учебы, твое финансовое положение, особенности характера и рассказы о близких – все это накапливается в сети. Найти эту информацию много лет спустя сможет любой – как из добрых побуждений, так и с намерениями причинить вред тебе или близким.

Общаясь с незнакомыми и малознакомыми людьми в социальных сетях, существует реальная опасность общения с мошенниками, маньяками, наркоторговцами, имеющие странички под фейковыми (ненастоящими) именами, не вызывающими никаких подозрений.

Умей себя обезопасить. В настройках профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и его содержимого, сделай его только для друзей. Используй сложные и разные пароли.

Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и незнакомых людей.

Защищай свою частную жизнь и личную информацию (телефоны, адреса, даты рождения, планы на отпуск и каникулы и др.).

Размещение в интернете высказываний оскорбительного характера по отношению к другим людям, запрещенных текстов, знаков и символов (например, нацисткой символики), распространение какой-либо ложной информации преследуются по закону, так как в таких высказываниях, текстах содержатся объективные признаки преступления, совершенного посредством речи.

Подумай, прежде чем что-то публиковать или передавать у себя в блоге или в социальной сети.

Не размещай и не указывай информацию, которая может кого-либо оскорблять или обижать. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет фиксирует все твои действия и сохраняет их. Удалить их будет затруднительно.

В сети организуются разного рода сообщества, направленные на распространение среди детей суицидальных идей, есть группы, создающиеся для т.н. буллинга, преследования и травли других людей.

Если ты свидетель кибербуллинга или знаешь, что кто-то вовлечен в такие сообщества. Твои действия: поддержать жертву, которой нужна психологическая помощь, сообщить взрослым о факте агрессивного поведения в сети или об опасности, грозящему кому-то.

Если ты стал участником такого сообщества и не можешь самостоятельно освободиться, обратись за помощью ко взрослым, в правоохранительные органы, службу доверия. Анонимность в сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто стоит за анонимным аккаунтом. Нужно обратиться к профессионалам.

Если ты жертва буллинга, не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться как себя вести и, если нет того, к кому можно обратиться, то вначале успокойся. Если ты начнешь отвечать оскорблением на оскорбления, то только больше разожжешь конфликт.

Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные сообщения лучше игнорировать. Обычно агрессия прекращается на начальной стадии.

Бан агрессоров. В программах обмена мгновенными сообщениями, в социальных сетях есть возможность блокировать отправку/получение сообщений с определенных адресов.

Татьяна Лис,

официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз

Республики Беларусь по Могилевской области