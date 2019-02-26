ГКСЭ информирует. Экспертиза сделкоспособности

В управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области обращаются граждане по различным вопросам, среди которых нередки случаи, требующие проведения экспертизы, подтверждающей их психическое здоровье. На данную тему беседуем с начальником управления судебно-психиатрических экспертиз – государственным медицинским судебным экспертом-психиатром К.Г. Жуковцом.

Да, подобные обращения теперь не редкость. Граждане становятся всё более грамотными юридически и прагматичными. Отсюда и желание не только правильно оформить договор, сделку, завещание и т.п., но и иметь доказательство «свободы» своего выбора. Люди начали больше задумываться о своем будущем и главное – стали учиться на чужих ошибках.

Вот несколько примеров таких обращений, – продолжает начатый разговор, эксперт. В управление судебно-психиатрических экспертиз обращается молодой человек – «можно ли пройти у Вас экспертизу, купил квартиру у незнакомой бабушки недорого и с ремонтом, боюсь, чтоб не было подвоха, уж очень всё хорошо сложилось…». Или другой пример: «Хочу оставить внучке после себя участок в черте города» – обращается пожилая женщина – «да вот остальная родня не согласна, как быть, у них же у всех квартиры, а я хочу по справедливости…». Или вот ещё – «Подскажите, как мне быть, по молодости наглупил, попал на обследование в психиатрическую больницу, сам уже давно забыл, но бывшая супруга, как выяснилось тоже в курсе, сейчас делим с ней имущество…». Перечень таких ситуаций можно продолжать долго, но всех их объединяет одно – отсутствие уверенности в завтрашнем дне. И, как это уже бывало, купленная квартира вернется былому хозяину, который окажется «не в своем уме»; кто-то останется без крова, потому что «бабушка с возрастом стала плохо соображать»; кому-то придётся доказывать законное право на владение имуществом из-за ярлыка «клиента психушки».

Из таких ситуаций есть проверенный и простой выход. На сегодняшний день он один – перед заключением сделки пройти психиатрическую экспертизу на предмет своей «сделкоспсобности», которая докажет, что Вы в момент совершения сделки (купли, продажи, дарения, составления завещания, составления брачного контракта и пр.) находились в здравом уме и твердой памяти. Многих юридических и финансовых проблем можно избежать, согласись граждане своевременно посетить экспертное учреждение.

Часто людей отпугивает то, что данная экспертиза платная. Да, действительно, высококвалифицированная работа стоит немало. Однако на кону несоизмеримо большие суммы и риск их потерять, а, как всем известно, «скупой платит дважды». Да и стоимость экспертизы вполне соизмерима со средним заработком в стране.

В управлении судебно-психиатрических экспертиз проводятся психиатрическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы для решения вопроса о способности лица по психическому состоянию понимать характер и значение принимаемого им решения о планируемой сделке (ином юридически значимом действии) и руководить своими действиями для её совершения.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, проведение экспертизы осуществляется в срок, установленный договором, который исчисляется после получения информации об оплате стоимости экспертизы в полном объеме. Как правило, срок проведения экспертизы не превышает 5 суток. Договором на проведение экспертизы предусмотрено сохранение обеими сторонами врачебной и коммерческой тайны.

Хочу обратить внимание, что психиатрическую экспертизу на «сделкоспособность» Вы не пройдете ни в одном из лечебных учреждений. Только у Государственного комитета судебных экспертиз есть законное право и возможности для проведения подобного рода исследований и дачи соответствующих заключений.

Татьяна Лис,

официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз

Республики Беларусь по Могилевской области