Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 февраля в Могилевской области

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 февраля. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.
Место и время проведения приема можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65-34-95, 65-32-98.
План-график профсоюзного приема в Могилевской области на 28 февраля:
|№ п/п
|Наименование районного (городского) объединения профсоюзов
|Наименование организации, находящейся на территории района, города, адрес
|Фамилия, имя, отчество, место работы правового (главного правового) инспектора
|1.
|Белыничское районное объединение профсоюзов
|Белыничское районное объединение профсоюзов
ГУСО «Белыничский дом интернат для престарелых и инвалидов»,
г. Белыничи, ул. Чапаева, 88
|Горлач Елена Константиновна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|2.
|Бобруйское городское объединение профсоюзов
|ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»,
г. Бобруйск, ул. Шинная, 5
|Карпенко Ольга Николаевна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|3.
|Бобруйское районное объединение профсоюзов
|Бобруйское районное объединение профсоюзов
|Карпенко Ольга Николаевна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|4.
|Быховское районное объединение профсоюзов
|Быховское районное объединение профсоюзов
ГУО «Средняя школа № 1 г. Быхова»,
г. Быхов, ул. Ленина, 34
|Шпаковская Наталья Викторовна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|5.
|Глусское районное объединение профсоюзов
|Глуccкий РИК, г.п. Глуск, ул. Кирова, 16
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|6.
|Горецкое районное объединение профсоюзов
|Горецкое районное объединение профсоюзов
Горецкий филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», г. Горки, ул. Суворова, 1
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|7.
|Дрибинское районное объединение профсоюзов
|Дрибинское районное объединение профсоюзов
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|8.
|Кировское районное объединение профсоюзов
|Кировское районное объединение профсоюзов
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|9.
|Климовичское районное объединение профсоюзов
|Климовичское районное объединение профсоюзов
|Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|10.
|Кличевское районное объединение профсоюзов
|Центральной районной библиотеки, г. Кличев, ул. Ленинская, 69
Кличевское районное объединение профсоюзов
|Швед Максим Владимирович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, спорта и туризма
|11.
|Краснопольское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Краснопольский районный центр детского творчества»,
г.п. Краснополье, ул. Советская, 21
|Ермолович Александр Матвеевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|12.
|Кричевское районное объединение профсоюзов
|Краснобудский сельский совет, а.г. Красная Буда
Кричевское районное объединение профсоюзов
|Рымша Алексей Николаевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
|13.
|Могилевское городское объединение профсоюзов
|Учреждение «Могилевский областной спортивный клуб «Спартак» Федерации профсоюзов Беларуси,
г. Могилев, проспект Мира,10
|Ципко Иван Чеславович
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|14.
|Могилевское районное объединение профсоюзов
|Могилевский УКП «Жилкомхоз»,
д. Салтановка
|Ципко Иван Чеславович
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|15.
|Мстиславское районное объединение профсоюзов
|Мстиславский РИК, г. Мстиславль, ул. Калинина, 21
|Судакова Татьяна Николаевна
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|16.
|Осиповичское районное объединение профсоюзов
|Осиповичское районное объединение профсоюзов
Управление сельского хозяйства и природопользования, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33
|Парафенюк Илона Васильевна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|17.
|Славгородское районное объединение профсоюзов
|Лопатичский сельский исполнительный комитет,
а.г. Лопатичи, ул. Центральная, 25
|Кунцевич Виктор Викторович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|18.
|Хотимское районное объединение профсоюзов
|Отдел по образованию спорту и туризму Хотимского райисполкома, г.п. Хотимск, пл. Ленина, 2
|Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|19.
|Чаусское районное объединение профсоюзов
|УКП «Чаусский Жилкомхоз», г. Чаусы, ул. Первомайская, 48
|Судакова Татьяна Николаевна
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|20.
|Чериковское районное объединение профсоюзов
|Чериковское районное объединение профсоюзов
|Кунцевич Виктор Викторович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|21.
|Шкловское районное объединение профсоюзов
|Шкловское районное объединение профсоюзов
ОАО «Шкловский агросервис»,
г. Шклов, ул. 70 Год Великой Перамоги, 106
|Чеботаревская Инна Валентиновна
Могилевское областное объединение профсоюзов