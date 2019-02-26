Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 февраля в Могилевской области

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 февраля. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Место и время проведения приема можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65-34-95, 65-32-98.

План-график профсоюзного приема в Могилевской области на 28 февраля:

№ п/п Наименование районного (городского) объединения профсоюзов Наименование организации, находящейся на территории района, города, адрес Фамилия, имя, отчество, место работы правового (главного правового) инспектора 1. Белыничское районное объединение профсоюзов Белыничское районное объединение профсоюзов ГУСО «Белыничский дом интернат для престарелых и инвалидов», г. Белыничи, ул. Чапаева, 88 Горлач Елена Константиновна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 2. Бобруйское городское объединение профсоюзов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», г. Бобруйск, ул. Шинная, 5 Карпенко Ольга Николаевна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 3. Бобруйское районное объединение профсоюзов Бобруйское районное объединение профсоюзов Карпенко Ольга Николаевна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 4. Быховское районное объединение профсоюзов Быховское районное объединение профсоюзов ГУО «Средняя школа № 1 г. Быхова», г. Быхов, ул. Ленина, 34 Шпаковская Наталья Викторовна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 5. Глусское районное объединение профсоюзов Глуccкий РИК, г.п. Глуск, ул. Кирова, 16 Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 6. Горецкое районное объединение профсоюзов Горецкое районное объединение профсоюзов Горецкий филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», г. Горки, ул. Суворова, 1 Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности 7. Дрибинское районное объединение профсоюзов Дрибинское районное объединение профсоюзов Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности 8. Кировское районное объединение профсоюзов Кировское районное объединение профсоюзов Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 9. Климовичское районное объединение профсоюзов Климовичское районное объединение профсоюзов Ищенко Максим Игоревич

Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки 10. Кличевское районное объединение профсоюзов Центральной районной библиотеки, г. Кличев, ул. Ленинская, 69 Кличевское районное объединение профсоюзов Швед Максим Владимирович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, спорта и туризма 11. Краснопольское районное объединение профсоюзов ГУО «Краснопольский районный центр детского творчества», г.п. Краснополье, ул. Советская, 21 Ермолович Александр Матвеевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки 12. Кричевское районное объединение профсоюзов Краснобудский сельский совет, а.г. Красная Буда Кричевское районное объединение профсоюзов Рымша Алексей Николаевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса 13. Могилевское городское объединение профсоюзов Учреждение «Могилевский областной спортивный клуб «Спартак» Федерации профсоюзов Беларуси, г. Могилев, проспект Мира,10 Ципко Иван Чеславович

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 14. Могилевское районное объединение профсоюзов Могилевский УКП «Жилкомхоз», д. Салтановка Ципко Иван Чеславович

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 15. Мстиславское районное объединение профсоюзов Мстиславский РИК, г. Мстиславль, ул. Калинина, 21 Судакова Татьяна Николаевна

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 16. Осиповичское районное объединение профсоюзов Осиповичское районное объединение профсоюзов Управление сельского хозяйства и природопользования, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33 Парафенюк Илона Васильевна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности 17. Славгородское районное объединение профсоюзов Лопатичский сельский исполнительный комитет, а.г. Лопатичи, ул. Центральная, 25 Кунцевич Виктор Викторович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 18. Хотимское районное объединение профсоюзов Отдел по образованию спорту и туризму Хотимского райисполкома, г.п. Хотимск, пл. Ленина, 2 Ищенко Максим Игоревич

Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки 19. Чаусское районное объединение профсоюзов УКП «Чаусский Жилкомхоз», г. Чаусы, ул. Первомайская, 48 Судакова Татьяна Николаевна

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 20. Чериковское районное объединение профсоюзов Чериковское районное объединение профсоюзов Кунцевич Виктор Викторович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 21. Шкловское районное объединение профсоюзов Шкловское районное объединение профсоюзов ОАО «Шкловский агросервис», г. Шклов, ул. 70 Год Великой Перамоги, 106 Чеботаревская Инна Валентиновна

Могилевское областное объединение профсоюзов