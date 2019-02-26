Беременность и боль. Чего мы боимся в сексе, когда нам 16 (комментирует сексолог)

Секс — это страшно. Ну, для тех, у кого его еще вообще ни разу не было. Мы уже писали о первом опыте подростков и спрашивали психолога, как перешагнуть барьер, если начать вести половую жизнь морально сложно. Сегодня мы поговорим о тех страхах в сексе, которые нередко возникают уже после того, как его «попробуешь на вкус». Хотя и не только.

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Объясняет наши «заскоки» психотерапевт, сексолог центра «Нордин» Николай Хвощинский.

Первый страх. «Залететь»

Незапланированная беременность может стать неприятным обстоятельством даже в 30 лет. Что уж говорить о том, когда тебе 16? Мало того, что ты еще совсем не думаешь о семье и детях, так еще и маме надо будет как-то сообщить о своем положении. А это нередко еще страшнее.

Что говорят девушки:

Вера: «Еще непонятно на практике как это работает: насколько „прерванным“ может быть прерванный акт, насколько хорошо помогают таблетки экстренной контрацепции при „сюрпризах“ с презервативом и так далее. Плюс страшилки о том, что аборт — это ультравредно…»

Настя: «Один из самых больших страхов в гетеросексуальном сексе для меня — это незапланированная беременность. Мне кажется, я знаю обо всех мыслимых и немыслимых средствах контрацепции, читаю телеграм-каналы и форумы на эти темы, но страх от этого только увеличивается. Оказывается, можно забеременеть даже когда тебя стерилизовали. Что тогда говорить про ОК, презервативы? Спирали смещаются, пластыри отклеиваются, кольцо можно неправильно вставить… Несколько подруг сказали мне, что я чрезмерно переживаю, что они, например, регулярно практикуют прерванный половой акт и всегда всt хорошо заканчивается. Я не готова так рисковать, ради 5 минут удовольствия. Придется прикладывать усилия для того, чтобы избавиться от „побочки“ секса, и это вызывает во мне ужас».



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Что отвечает сексолог:

— Конечно, страх беременности есть. У женщин вообще три страха перед сексом: венерические заболевания, беременность и стать жертвой насилия — все-таки в этот момент она находится в ущемленном положении. Прерванный половой акт — не надежное средство контрацепции. Момент семяизвержения может наступить внезапно: у кого-то он яркий и чувствуется, а кто-то может и не успеть почувствовать. К тому же, такой половой акт невротизирует обоих. Надо всегда быть «на стреме»: ты занимаешься сексом и еще вдобавок контролируешь себя, смотришь как бы со стороны. То есть какая-то часть сознания занята этим. Девушка тоже не может до конца расслабиться, в голове постоянно будет мысль «а он успеет? хоть бы он успел». Часть энергии уходит на контроль. Зачем?

Просто пользуйтесь презервативами — они защищают не только от незапланированной беременности, но и от заболеваний. Чтобы надеть кондом правильно, просто купите несколько заранее и потренируйтесь. Не надо экспериментировать, да еще и в темноте, как это обычно бывает.

Правила использования презервативов (нажмите, чтобы развернуть): 1. Открывайте его с правильной стороны — той, где есть «зубчики» (так латекс не повредится).

2. Убедитесь, что раскатываете презерватив правильной стороной (это должно происходить легко).

3. При надевании зажмите пальцами колпачок презерватива, чтобы выпустить из него воздух.

4. После использования презерватив стоит перевязать и выбросить в таком виде (сперма может быть инфицирована). Кстати, надевание презерватива можно превратить в своеобразное эротическое шоу: например, если одевать его будет девушка. Если презерватив порвался, стоит прибегнуть к экстренным мерам контрацепции — таблеткам. Кроме того, важно защитить себя от инфекций. Подойдет хлоргексидин: нужно им обмыться, помочиться, затем из бутылочки пару раз нажать в вагину, чтобы попала жидкость, и один раз — в уретру. Все это делать лежа, и остаться немного полежать после введения, чтобы препарат всосался. Если что, на самой бутылочке есть инструкция — она написана мелким шрифтом. Важно! Пользуйтесь этим методом исключительно в экстренном случае, когда это действительно необходимо. Частое прибегание к нему чревато проблемами со здоровьем.

Второй страх. «Будет больно»

Говоря о первом сексе, нередко употребляется выражение «порвать девственную плеву». В связи с этим создается ощущение, что это нереально больно (хотя в целом бывает по-разному). И непонятно: почему все говорят о сексе как о чем-то приятном, если надо перетерпеть такие муки?



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Что говорят девушки:

Катя: «Сначала боялась, что будет больно и кровища, потом уже опытным путем узнала что такого не будет если в вагине достаточно смазки и уровень возбуждения довольно высок. После не боялась ничего и была открыта к экспериментам, потому что поняла, что это все субъективно».

Света: «Я начиталась и наслушалась отовсюду, что будет больно. Все кулстори про первый секс от одногруппниц в колледже были про боль и жесть. Был, конечно, миф про то, что если по большой и чистой любви, то больно не будет, но никому не удалось его развенчать».

Что отвечает сексолог:

— Все эти страхи насчет боли строятся с большего за запугивании. Работает принцип: «Не ходи, девочка, в лес, там серый волк», — сказка для того, чтобы дети не терялись. Это такая социальная практика, передающаяся из поколения в поколение.

Плева — это складка слизистой оболочки, которая растягивается. Будет кровь или нет, зависит от того, затронется ли в процессе секса сосудик. Угадать тут невозможно. Плева может как порваться, так и просто растянуться. Это некий рудимент, который по сути особой роли не играет.

Страх боли возникает от неопытности, от напряжения. Сам страх боли — это уже боль, потому что вызывает мышечные спазмы. Зачем нужны этапы романтических отношений, прелюдий? Именно предварительные ласки помогают расслабиться и физически, и психологически. Погладить, сделать массаж, принять теплую ванну, сказать приятное слово, хорошо провести вечер — и уже потом секс, как красивое завершение. Тогда и не будет больно.



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Думаю, каждая девушка может поговорить со взрослыми женщинами (если не с мамой, то со знакомыми) и собрать реальную статистику. Тогда и убедятся, что с большего этот страх надуманный.

Третий страх. «Я некрасивая»

Глянцевые журналы и общество вообще воспитывало в нас убеждение: девочка должна быть ухоженной и красивой. И в общем-то, может быть, в этом есть доля правды: все люди должны быть ухоженными, а красивые все и так по-своему. Но, понятное дело, в подростковом возрасте в уме все гипертрофируется, и каждая складочка на теле автоматически рождает комплекс «я жирная». Как тут еще сексом заниматься и чувствовать себя привлекательной? Правильно: или никак, или каждую секунду думать не о своих ощущениях, а о волосах на ногах. Или даже о своей некрасивой вульве.

Что говорят девушки:

Катя: «Меня очень сильно парило, что я могу где-то не добрить на ноге волосок, и парень на него — о нет! — наткнется рукой и почувствует колючку. Просто у меня никогда ноги не добривались до полной гладкости, и были видны эти черные ростки сквозь кожу точечками — казалось, что это ужасно неэстетично. Еще меня парило, что из-за того, что я здоровенная, меня особо не возьмешь на руки. Ну или там к стенке не прислонишь…»

Оля: «Мне 23, и я до сих пор не занималась сексом, потому что считаю, что я сначала должна полюбить себя и свое тело. Потому что с подросткового возраста из телевизора на меня смотрели красивые любовные истории и кричали, что секс — привилегия худых».



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Что отвечает сексолог:

— Это такой негативизм к своему телу. Естественное нужно воспринимать естественно. Конечно, если у тебя нет руки, то печалиться будешь. Но когда в целом все нормально, то проблемы не должно быть. В чем-то низкую самооценку формируют родители. «Ты толстый», «ты худая», «ты корявая», «как ты ходишь», «как ты стоишь»… И это может накапливаться: родители что-то ляпнут, в школе ровесники не то сказали — и все, оно закрепилось.

Совет один — довериться тому, кто тебя любит. Мало ли кто что говорит? Если этого не говорит твой партнер, то какая разница? Нужно перестать гнаться за внешней оценкой от всех, а ориентироваться на того, с кем ты сейчас. Если ты в его глазах красивая, все, значит ты красивая.

Конечно, есть разные неловкие случаи. Но здесь весь секрет в деликатности. Если молодой человек что-то заметил и ему не понравилось (тот же волосок), говорить не стоит. Тем более если вы сегодня встретились и завтра уже расстанетесь, может, вообще навсегда. Ты вот так ляпнул — и пошел, а она потом всю жизнь будет париться. Но такой грех и за девушками есть. Особенно «ты как-то кончил быстро» — а парень потом думает, что с ним что-то не так.

Четвертый страх. «Со мной что-то не так»

К моменту, когда вроде можно уже заняться сексом, мы обычно подходим в теоретическом всеоружии. И это не играет нам на руку (хотя казалось бы). Впитав в себя постулаты массовой культуры, мы точно знаем, что секс заканчивается оргазмом — и это типа круто. А еще что есть оргазмы вагинальные, клиторальные и еще бог весть какие. Правда, почему-то не в нашей постели. И тут появляются вопросы: так я что тогда, ненормальная?



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Что говорят девушки:

Катя: «Думала о том, что моя вагина ничего не чувствует при проникновении, а удовольствие „выдает“ только клитор. Типа, а как же этот хваленый традиционный секс — что во время него делать-то…»

Маша: «Я не очень люблю все позы, связанные с тем, что мои ноги около ушей (ну, это если говорить про секс с мужчинами), потому что в вагину проникает воздух, а потом она сама издает стремные звуки, и это не очень эстетично»

Что отвечает сексолог:

— Насчет того, что из вагины выходит воздух, все просто: он нагнетается поступательными движениями члена. Если ноги сдвинуты, таз немного напряжен и щель узкая, то губы начинают трепетать, когда воздух выходит — получается тот самый звук. А если ноги широко раздвинуты, воздух успевает выходить еще в процессе, и этого феномена не происходит.

Про оргазм: для женщины с физиологической точки зрения он по факту бесполезен. А вот чтобы мужчины отдавали семя, эволюции надо было сделать этот процесс приятным. Но с развитием цивилизации половой акт окультурился, и женщине тоже он стал приятен, чтобы и она хотела отдаваться мужчине.

Естественно, первоначально женщина знакомится с клиторальным оргазмом. До этого, как правило, доходят случайно или по какой-то информации внешней. Вагинальному же обучаешься после того, как начинается половая жизнь. И вообще нет единого мнения: это чисто вагинальный оргазм или все-таки это тоже стимуляция клитора, просто «хитрая»? Ведь член может быть в вагине, но клитор стимулируется вручную, да и ножки клитора уходят вглубь, под половые губы, из-за чего фактически стимуляция вагины — та же стимуляция клитора, но с другой стороны…



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В любом случае, оргазм — это навык, который можно наработать: подключать мышцы, дыхание, знать свои чувствительные точки, подсказывать партнеру, иметь с ним чувственную связь. Особенно для женщин важен этот пункт: у случайного партнера шансов на ее оргазм минимум. Женщина должна не бояться открыться, «отпустить себя», довериться партнеру. Еще важна семейная культура: пуританская, репрессивная или достаточно либеральная. Есть яркие примеры, когда мама повторяет, что «секс — это грязно», и для этой девушки половой акт болезненный, потому что она думает только о «грязи». Представляете, сколько у нее мыслей в это время? Как расслабиться?

Пятый страх. «Мне это вообще неинтересно»

Секс сексом, но бывает и такое, что он как-то не особо интересен. На фоне того, что ровесники постоянно о нем говорят, это может начать беспокоить. А надо ли волноваться?

Что говорят девушки:

Вика: «Я помню у себя такое четкое ощущение, что полностью понимаешь, что и как будет, и никакого интереса нет. Ты вот с детства во всем в медиа просветился, и тебе как бы „проспойлерили“ процесс. И я переживала, что люди вокруг прям „горят“ и проявляют много интереса и трепета к этой теме, а мне больше поговорить с кем-то по душам хочется».

Аня: «О романтической-то стороне вопроса в старших классах мало думала, не то что о сексе. В том возрасте у меня было затянувшееся ментальное бдсм с математикой…»



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Что отвечает сексолог:

— Для подростков важно состоять в какой-то группе. Ну… Это такое наивное желание быть как все. Все-таки к сексу я бы отнесся бережно. Это то, что может действительно испоганить жизнь. Не стоит стремиться принадлежать к какой-то группе: допустим, тебя пацаны взяли куда-то стоять «на стреме», они дали деру, а тебя милиция задержала. Так и в этом случае: заниматься сексом «вынужденно» — это преступление против своего тела. Оно-то не наказуемо, но ты сам себя накажешь в итоге.

Если это начинает беспокоить, то я бы, конечно, лучше пошел к психологу, чтобы поговорить: мол, чувствую, что выбиваюсь из общей массы. Это вопрос психосексуального развития: у кого-то либидо выраженное и он думает о девочках, а у кого-то в голове только учебные предметы. Все-таки это немножко не естественно.

С психологом стоит поговорить, ведь он сможет по необходимости направить к эндокринологу. И уже у него иногда выявляется недостаток половых гормонов или (у мальчиков) недоразвитые яички. Если необходима гормональная коррекция, лучше это заметить как можно раньше.