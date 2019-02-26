На трассе М1 в Кобринском районе Ford насмерть сбил пешехода

В Кобринском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельный наезд произошел вечером 26 февраля. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo ехал по трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста и на 68-м километре при опережении автомобиля сбил шедшего попутно по проезжей части дороги пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.