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На трассе М1 в Кобринском районе Ford насмерть сбил пешехода
В Кобринском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом
Смертельный наезд произошел вечером 26 февраля. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo ехал по трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста и на 68-м километре при опережении автомобиля сбил шедшего попутно по проезжей части дороги пешехода.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Смертельный наезд произошел вечером 26 февраля.
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