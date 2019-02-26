Российские ядерные ракетные комплексы застряли в пробке на МКАД

Колонна российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» 26 февраля застряла в пробке на МКАД, пишет Defence blog. Техника прибыла в Москву из Ивановской области для участия в параде на Красной площади, который пройдет 9 мая.

Экипажи ПГРК прошли более 400 километров по федеральным автомагистралям и дорогам с высокой интенсивностью движения, включая федеральную трассу М7 и МКАД. «Ярс» базируется на шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 16×16.

Сама ракета несет четыре термоядерных боевых блока мощностью до 300 килотонн каждый и комплект ложных целей. Дальность полета ракеты составляет порядка 12 тысяч км, а круговое вероятное отклонение комплекса оценивается как не превышающее величину 150 м. По сведениям издания, у «Ярса» есть как минимум 60−65% шанс пробить противоракетную оборону.