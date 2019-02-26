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Вместо утренней порции «мимимишностей». Посмотрите новый трейлер о чумовом Пикачу
Кинокомпания Warner Bros. выпустила новый трейлер к фильму «Покемон: Детектив Пикачу». Посмотрите его прямо сейчас — вместо традиционной утренней порции «котиков» и «мимимишностей».
По сюжету парень вместе с детективом-покемоном по имени Пикачу расследует загадочное исчезновение своего отца. Действие разворачивается во вселенной, где люди сосуществуют с культовыми «карманными монстрами». Режиссеров выступил автор «Подводной братвы» и «Монстров против пришельцев» Роб Леттерман, а желтого покемона озвучил Райан Рейнольдс, ваш любимый «Дэдпул».
Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu — и это первый выход франшизы «Покемонов» на киноэкраны. В минском прокате картина появится в мае.
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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
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Кинокомпания Warner Bros. выпустила новый трейлер к фильму «Покемон: Детектив Пикачу». Посмотрите его прямо сейчас!
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