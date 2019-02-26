Как в Сморгонских яслях-саду №14 праздновали День защитников Отечества

Формирование патриотических чувств, любви к своей родине, ее истории является одной из главных задач в формировании личности и воспитании подрастающего поколения.

В нашем учреждении дошкольного образования «Ясли-сад №14 г. Сморгони» созданы условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, города. Мы показываем уникальность Сморгонщины, подводим к пониманию, что Сморгонь – частица большой Родины. Знакомим детей с историческим, культурным, природно-экологическим своеобразием города. Обращаем внимание воспитанников на то, что Родина – это не только город, природа, а, в первую очередь, люди.

С этой целью организуем совместные с родителями музыкальные и физкультурные праздники, экскурсии, выставки.

В нашем учреждении на протяжении многих лет стало хорошей традицией проводить физкультурные праздники, посвященные Дню защитников Отечества. Перед каждым праздником у нас проходят выставки детских рисунков, посвященных военной тематике, коллажей «Я бы в армию пошел, пусть меня научат», стенгазет «Мой папа самый лучший», выставки военных головных уборов и детской военной техники. В этом году у нас прошла выставка стенгазет «Солдаты прошлого. Солдаты настоящего. Солдаты будущего». Ребята приносили фотографии военнослужащих своей семьи (фотографии отцов, дедов, братьев и других родственников) и с особой гордостью рассказывали о каждом из них.













В пятницу, 22 февраля, накануне Дня защитников Отчества с воспитанниками старших групп прошел физкультурный праздник «День нашей армии родной». Под военный марш ребята строем зашли в зал и выстроились в колонны. Зазвучал гимн республики Беларусь. Это был волнительный и торжественный момент.

В этом году в нашем празднике участвовали две команды – команда девочек «На связи» и команда мальчиков «Небо зовет». Перед ребятами и родителями с поздравлением и напутствующим словом выступил начальник отдела Сморгонской пограничной группы майор К. В. Малявка. Ребята в свою очередь, прочитали для всех присутствующих стихи и спели песню «Будем в армии служить».





После строевой подготовки, которую наши девочки и мальчики с честью выдержали, наступил черед игровым заданиям. Через задания «Боевая готовность», «Самолеты на посадку», «Граница», «Салют всем военным» наши ребята показали, какие они ловкие, быстрые, смелые и дружные. Для того, чтобы дать возможность нашим участникам отдохнуть, перед собравшимися выступали артисты. Марк Касперович сыграл на фортепиано сонату, которую все слушали с большим удовольствием. Девочки показали зажигательный танец на фитболах, а брат и сестра Алексей и Ульяна Корейво спели песню о папе. В конце праздника капитанам были вручены почетные дипломы, а всем участникам заслуженные медали.









Хочется надеяться, что работа всего нашего педагогического коллектива не пройдет даром и в каждом из наших воспитанников уже есть зерно национального самосознания, гордость за нашу Родину. А службу в армии наши мальчики будут считать почетной обязанностью.

Л. И. БУЛАШ, руководитель физического воспитания государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г. Сморгони».

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