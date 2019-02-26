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Лукашенко предупредил о совместном с РФ ответе на новые ракеты США

27.02.2019 10:24 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко
Если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, Беларусь примет совместные меры с Россией, заявил президент Александр Лукашенко.

В случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности Минск готов принять совместные с Россией ответные меры. "От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (…) на территории Украины", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в пятницу, 22 февраля, в Военной академии в Минске.

Размещение подобных ракет в Европе, по словам Лукашенко, станет катастрофой, особенно для Беларуси. Поэтому Минск выступает категорически против разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали", - добавил белорусский президент.


Лукашенко верит Москве, но хочет проверить обвинения Запада

Он сообщил, что обсуждал эту с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, он верит российскому руководству, заявляющему, что оно не нарушало ДРСМД. В то же время он пытается найти объяснение претензий Запада к Москве, касающихся этого договора. "Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей", - добавил он.

Одновременно Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к "конструктивному" взаимодействию с НАТО "на принципах паритетности и прозрачности". "Мы себя не отгораживаем ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - указал он.


Претензии к Москве по ДРСМД

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

 
Теги: Минск
 
 
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Если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, Беларусь примет совместные меры с Россией, заявил президент Александр Лукашенко.
 
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