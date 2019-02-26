"Сегодня отсрочек у нас больше, чем в любой другой стране". У президента обсуждают призыв



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В Беларуси не стоит выбор между исключительно контрактной или срочной службой в армии

— отметил в начале совещания глава государства, передает его пресс-служба.Он напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита страны — это обязанность и священный долг гражданина.подчеркнул белорусский лидер.Президент констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов— сказал он.За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены., — заметил глава государства.Александр Лукашенко отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты.Александр Лукашенко также отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу.— заявил белорусский лидер.Президент еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии.— отметил глава государства.— добавил Александр Лукашенко.Ранее глава Минобороны Андрей Равков рассказал, что в Беларуси сейчас занимаются подготовкой изменений по призыву на срочную службу в армию. По его словам, возможно также введение льгот для тех, кто пройдет срочную военную службу или срочную службу в резерве.