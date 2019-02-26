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"Сегодня отсрочек у нас больше, чем в любой другой стране". У президента обсуждают призыв

27.02.2019 10:17 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба президента Беларуси
Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, заявил Александр Лукашенко. Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсуждаются 26 февраля на совещании у президента Беларуси с постоянными членами Совета безопасности.

«Традиционно в таком составе мы собираемся для решения актуальных вопросов обеспечения безопасности государства. Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи», — отметил в начале совещания глава государства, передает его пресс-служба.

Он напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита страны — это обязанность и священный долг гражданина. «Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, — подчеркнул белорусский лидер. — Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних».

Президент констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. «И выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году», — сказал он.

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. «Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты.


В Беларуси не стоит выбор между исключительно контрактной или срочной службой в армии

Александр Лукашенко также отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу. «Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава — контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы», — заявил белорусский лидер.

Президент еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии. «Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня — это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер», — отметил глава государства.

«Тем не менее мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину», — добавил Александр Лукашенко.

Ранее глава Минобороны Андрей Равков рассказал, что в Беларуси сейчас занимаются подготовкой изменений по призыву на срочную службу в армию. По его словам, возможно также введение льгот для тех, кто пройдет срочную военную службу или срочную службу в резерве.

 
 
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Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью, отметил Лукашенко.
 
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