ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь белорусских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

27.02.2019 10:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Один из минских офисных центров EPAM Systems. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг. В мировой топ-100 попало несколько технологических компаний, у которых есть белорусские подразделения.

Среди IT-компаний, имеющих относительно крупные офисы разработки в Беларуси, повторно представлены разработчики Ciklum, EPAM Systems, Intetics, IBA Group, Bell Integrator, Itransition, Oxagile.

В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью, — например, Colliers International и Teleperformance.

При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности.

Напомним, аутсорсинг — это передача организацией определенных функций другой компании. В последнее время аутсорсинговую модель работы IT-компаний часто противопоставляют продуктовой разработке, которая предполагает создание собственного продукта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Airbnb рассказал, куда поедут туристы этой весной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика