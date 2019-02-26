Семь белорусских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира



Один из минских офисных центров EPAM Systems. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди IT-компаний, имеющих относительно крупные офисы разработки в Беларуси, повторно представлены разработчики Ciklum, EPAM Systems, Intetics, IBA Group, Bell Integrator, Itransition, Oxagile.В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью, — например, Colliers International и Teleperformance.При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности.Напомним, аутсорсинг — это передача организацией определенных функций другой компании. В последнее время аутсорсинговую модель работы IT-компаний часто противопоставляют продуктовой разработке, которая предполагает создание собственного продукта.