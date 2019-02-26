Российских силовиков предложили сделать господами

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— отметил автор инициативы, депутат Ленобласти Владимир Петров.По его словам, российская армия вновь стала одной из самых сильных в мире, что совпало с изменением нравственной составляющей службы. Таким образом, обращение «господин» подчеркнетВ июне 2017 года с просьбой сменить принятое сегодня в документообороте обращение «господин» на «товарищ» к Медведеву обратились «Коммунисты России». По их мнению, это необходимо сделать, чтобы не разжигать социальную рознь и не унижать людей, выросших в СССР.