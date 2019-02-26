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Российских силовиков предложили сделать господами
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
«Изменилась не только форма, но и содержание — в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом. Не стоит преуменьшать и качественный рост Министерства обороны», — отметил автор инициативы, депутат Ленобласти Владимир Петров.
По его словам, российская армия вновь стала одной из самых сильных в мире, что совпало с изменением нравственной составляющей службы. Таким образом, обращение «господин» подчеркнет «статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны».
В июне 2017 года с просьбой сменить принятое сегодня в документообороте обращение «господин» на «товарищ» к Медведеву обратились «Коммунисты России». По их мнению, это необходимо сделать, чтобы не разжигать социальную рознь и не унижать людей, выросших в СССР.
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"Изменилась не только форма, но и содержание — в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов"
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