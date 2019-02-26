Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре

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— заявила она и призналась, что ей интересно творчество Шнурова. Также Ямпольская выделила жанр «утром в инете, вечером в куплете», который, по ее словам, избрал для себя исполнитель, и назвала эту идею перспективной.Председатель комитета добавила, что рассчитывает увидеть всех членов совета 22 марта на парламентских слушаниях нового закона о культуре.Ранее в феврале адвокат Шнурова отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова за распространение оценочных суждений о «Ленинграде» и самом музыканте в СМИ.В начале 2019 года в состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре вошел певец Андрей Макаревич, назвавший 80 процентов населения Земли идиотами.