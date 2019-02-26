ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре

27.02.2019 09:42 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Елену Ямпольскую.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — заявила она и призналась, что ей интересно творчество Шнурова. Также Ямпольская выделила жанр «утром в инете, вечером в куплете», который, по ее словам, избрал для себя исполнитель, и назвала эту идею перспективной.

Председатель комитета добавила, что рассчитывает увидеть всех членов совета 22 марта на парламентских слушаниях нового закона о культуре.

Ранее в феврале адвокат Шнурова отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова за распространение оценочных суждений о «Ленинграде» и самом музыканте в СМИ.

В начале 2019 года в состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре вошел певец Андрей Макаревич, назвавший 80 процентов населения Земли идиотами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре"
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомелі высвятляюцца прычыны смерці 4-месячнага дзіцяці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика