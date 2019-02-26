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Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии

27.02.2019 09:35 — Разное | UDF  
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Фото: KEIO UNIVERSITY HOSPITAL VIA KYODO
В Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Он целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов.

Ребенка поместили в реанимационное отделение для новорожденных. Ему пришлось провести в больнице более шести месяцев. За это время его вес увеличился до 3 238 граммов. По заключению врачей, его выписали из больницы совершенно здоровым.

Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории. Известно всего 23 случая, когда ребенка с весом менее 300 граммов удавалось спасти. Только в четырех из них выжили мальчики. Самая маленькая девочка родилась в 2015 году в Германии и весила 252 грамма.

В 2018 году сообщалось, что самого маленького ребенка, рожденного в Великобритании, выписали из роддома спустя полгода. Когда он появился на свет, его вес составлял 340 граммов.

 
 
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В Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов.
 
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