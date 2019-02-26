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Марата Башарова лишили работы после избиения жены

27.02.2019 09:27 — Разное | UDF  
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Марат Башаров. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену. Об этом сообщает StarHit во вторник, 26 февраля.

Отмечается, что постановку «заморозили», а на роль Башарова позвали Сергея Астахова. Организаторы мероприятия объяснили это тем, что возмущенные поведением артиста зрители не хотят покупать билеты на представление.

«То, что Башарова изгнали из спектакля "День сюрпризов" — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока», — заявил источник издания. Сам артист не стал комментировать возникшие проблемы с работой.

16 февраля его жена Елизавета Шевыркова рассказала об их расставании. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло, и все хорошо».

В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Брат Шевырковой Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье.

 
 
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Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
 
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