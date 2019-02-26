Марата Башарова лишили работы после избиения жены



Марат Башаров. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Отмечается, что постановку «заморозили», а на роль Башарова позвали Сергея Астахова. Организаторы мероприятия объяснили это тем, что возмущенные поведением артиста зрители не хотят покупать билеты на представление.— заявил источник издания. Сам артист не стал комментировать возникшие проблемы с работой.16 февраля его жена Елизавета Шевыркова рассказала об их расставании. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло, и все хорошо».В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Брат Шевырковой Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье.