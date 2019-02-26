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Ганапольский: "Не прошло и сорока лет, как Россия снова решила бросать бомбочки на Вашингтон"

27.02.2019 09:27 — Разное | UDF  
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Матвей Ганапольский. Фото: НТВ
Обозреватель — о шуточках с ядерным моторчиком.

Слушайте, не сходите с ума! Я сегодня вёл утренний эфир и показал зрителям эту песню, как пример того, что в России еще остались нормальные люди, не объятые путинским бомбовым патриотизмом. «На подводной лодочке да с атомным моторчиком/ Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн/ Пересек Атлантику» и зовет наводчика:/ «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!».

Ребята, это же прекрасно! Конечно, очень может быть, что, Трамп увидит в этих строчках угрозу НАТО а Меркель подумает, что бомбы засосёт в «Северный поток 2» и они все дружно объявят новые санкции, что давно следует сделать. Но, на самом деле, я бы дал этой песне название «Шапками закидаем», и смысл её именно в этом.

А тем, кто увидел вдруг в хоре, который профессионально выпевает строчки про бомбочки, милитаристский угар, я рекомендовал бы еще раз перечитать припев:

«Тру-ляля, тру-ляля,

Всё могу за три рубля!»

Вы считаете, что подобный припев воспевает атаку на Вашингтон? А по-моему, бард Андрей Козловский написал пародию в духе «Бременских музыкантов» на путинское победобесие, да еще вложил туда правильную идею, что жизнь русского солдатика, покорно идущего на сирийско-донбасскую смерть, стоит не дороже трёх рублей. Кстати, я верю и тому, что Козловский написал эту песенку в 80-м году, потому что только живший при совке понимает сакральное значение трёх рублей, ибо чуть добавив, или чуть убавив, можно было купить бутылку водки.

Я поздравляю Андрея Козловского с этой пародией и хочу сказать ему, что талантливая классика не стареет – не прошло и сорока лет, как Россия снова решила бросать бомбочки на Вашингтон. Так что, Андрей, мир жив не только Щедриным и Гоголем – достаточно иметь талант и наблюдательность, чтобы понять: бомбы на Вашингтон – это вечная животворящая идея. Так что, не жгите рукописи и ноты, Андрей!

Теперь о месте исполнения и идея хора.

Я поздравляю Камерный хор СПБ с прекрасным исполнением сего произведения. Многоголосье слушается великолепно, тембрА у исполнителей на мировом хоровом уровне!

Но вот что касается храма…

Тут я хотел бы поговорить о будущем, как автора, так и хора.

Думаю, что вам всем нужно срочно покинуть Россию, ибо получите двушечку за оскорбление чувств верующей секты Путина. Не мешает пока и другую работу поискать, ибо хор расформируют за профнепригодность. Короче, если бы хор спел «Хочу такого, как Путин», даже одевшись в стринги, это бы прошло, ибо любая пошлость, где лижут царя – это акт патриотического искусства. Но тут, думаю, хор загремит «под фанфары», как Пусси-Райот.

Но когда вы будете в концертных костюмах сидеть в СИЗО, я вам буду посылать воздушные поцелуи.

Ребята, мастерство не пропьёшь!

 
 
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