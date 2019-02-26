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Лебедько: Если бы все отслужившие в армии были мужчинами, Лукашенко давно бы сидел...

27.02.2019 09:25 — Разное | UDF  
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Анатолий Лебедько. Фото: TUT.BY
Политик — о высказывании главного подполковника страны, который считает: «если не служил в армии, ты не мужчина».

— Но справедливости ради стоит признать, увы, не все мужчины оттуда возвращаются к матери и отцу, — написал Анатолий Лебедько на своей странице в Фейсбуке. — А те, кто вешает дембельскую форму в шкаф, на самом деле, самые разные. Толковые и непутевые, ответственные и авантюрные, решительные и бесхребетные, способные на поступки и откровенные заср-цы. Так устроена жизнь. К каждого гена своя траектория движения, свой иммунитет и свои представления о добре и зле.

А теперь о главном. Если бы все отслужившие в армии были мужчинами, то вы, Александр Григорьевич. давно бы сидели с удочкой на берегу Днепра и ловили пескарей. Они бы не позволили, сотнями тысяч, воровать голоса избирателей. Они бы точно возмутились судебной системой, которую давно ждёт суд Камбиса. Они бы не щёлкали каблуками перед хамством. Мужчины не стали бы показывать кукиш в курилке, а покинули бы ее, чтобы вернуться в цех, где работают, а не выживают до зарплаты.

Они не брали бы билеты в одну сторону до Варшавы, Берлина или Вашингтона. Они не ждали бы Деда Мороза 364 лишних дня в году. Они бы вместо чернила с чарующим названием «Академическое» пили бы «Бордо». И не давились бы по утрам в переполненном трамвае. И не повторяли бы как мантру: «Ну когда уже ВЫ что-то измените в этой стране...»

 
 
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Политик — о высказывании главного подполковника страны, который считает: "если не служил в армии, ты не мужчина".
 
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