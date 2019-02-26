Голого мужа и его любовницу привязали к дереву на глазах толпы





Возле обнаженной пары собралась толпа. Полицейский, присутствовавший на месте происшествия, пытался успокоить людей, но ничего не предпринимал для освобождения связанных. Один из очевидцев снял сцену на видео и опубликовал ролик в социальной сети.По утверждению местных жителей, привязанный к дереву мужчина изменял жене и был пойман с поличным. В полиции говорят, что инцидент вызван чрезмерной реакцией его жены после эмоционального спора между ними. Кто, как и зачем привязал их к дереву, не сообщается.Согласно заявлению полиции, на место происшествия направили сотрудников, которые освободили женщину и дали ей одежду. Помогли ли они мужчине, не уточняется. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции. Начато расследование.В 2017 году сообщалось, что 56-летняя британка начала мстить бывшему мужу после того, как узнала о его множественных изменах. Она слала ему тысячи СМС и разослала коллегам его фото в обнаженном виде. Кульминацией преследования стало забрасывание мужа собачьими фекалиями.