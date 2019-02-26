Россиянам ограничат спутниковый интернет

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Вслед за законом Клишаса «о суверенном интернете», который требует минимизировать передачу данных за рубеж и вводит жесткий контроль за трафиком внутри России, правительство принялось за провайдеров спутникового интернета, которые в теории могли бы остаться неуязвимыми для нового регулирования.Как сообщает, 21 февраля кабмин одобрил проект постановления, согласно которому весь трафик спутниковых интернет-провайдеров должен проходить через наземную станцию сопряжения российского оператора.Она должна находиться на территории РФ и стать «посредником» между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Кроме того, спутниковым компаниям придется получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Минобороны, включая справку о том, что они не ведут шпионской деятельности.Эти меры направлены на то, чтобы пресечь угрозу национальной безопасности, которую создает «бесконтрольное использование зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России», цитирует РБК материалы Минкомсвязи, по инициативе которого и был подготовлен проект.В мире существует около 150 иностранных систем спутниковой связи. Распространение требования подключаться к российской станции сопряжения на все эти системы приведет «к крайне тяжелым последствиям для российских операторов связи», предупреждает руководитель ГК AltegroSky: в частности, получение согласованного ФСБ и ФСО заключения об отсутствии шпионской деятельности, по его данным, занимает 12-15 месяцев.По мнению Пехтерева, российские операторы (ГП «Космическая связь» и «Газпром Космические системы») в случае внезапного отказа российских спутников после принятия постановления не смогут экстренно арендовать иностранные спутники: перевод, занимающий от двух до десяти дней, будет заторможен согласительной процедурой длительностью более года.России следует «готовиться и быть готовой» к отключению от глобального интернета, заявил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада.- пояснил президент.Заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США, Путин потребовал еще в ноябре 2017 года.Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета, но и существенно расширяет полномочия Роскомнадзора.Согласно проекту, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.