ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой подорлик избран птицей 2019 года

27.02.2019 09:48 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

Полтора месяца как новый герой года «вступил в свои права». Большой подорлик — настоящий белорусский орел, величественная и редкая птица.

В рамках кампании «Большой подорлик — птица 2019 года» общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит ряд конкурсов и мероприятий, цель которых — отметить особенности и привлечь внимание к проблемам этого вида.

Большие подорлики обитают преимущественно в глухих местах на болотах и возле них, эти птицы избегают контакта с человеком.

Подорлик чаще населяет равнины и гнездится на деревьях. Он охотится, паря на большой высоте, или разыскивает добычу на земле. Питаются подорлики грызунами, пресмыкающимися, земноводными и мелкими птицами.

Природоохранные мероприятия в рамках кампании

Большим подорликам грозит глобальное исчезновение. Одна из угроз для них — уничтожение их гнездовых территорий через вырубку леса. АПБ уже несколько лет проводит акцию «Спаси подорлика!». В ее рамках проводятся экспедиции по поиску гнезд этих птиц, чтобы потом обнаруженные участки отдать под охрану. Также инспектируются уже известные гнезда, чтобы предупредить вред для подорликов и наказать нарушителя. Деньги на проведение акции собирали краудфандингом.

В рамках международного проекта «Научно обоснованная охрана глобально угрожаемого вида большого подорлика в Беларуси» следят онлайн за миграцией больших подорликов. Увидеть пути этих птиц на месте зимовки и обратно можно на карте.

Большой подорлик избран птицей 2019 года

Национальная компания «Птица года»

Национальную компанию «Птица года» АПБ проводить с 2000 года главного цель кампании — привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, живущих вокруг нас. В прошлые годы символами Беларуси были: белый аист, белая трясогузка, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, сокол-пустельга и другие пернатые. Птицей 2018 года был назван черноголовый щегол. Эту сообразительную птичку с ярким оперением любят не только за пение, но и за веселый нрав.

Есть знакомые Орловы? Расскажите им, что в этом году они могут получить информационный бюллетень и два новых выпуска журнала АПБ «Птушкі і мы» БЕСПЛАТНО. Для этого нужно заполнить форму, представленную на сайте ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Источник: АПБ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полтора месяца как новый герой года «вступил в свои права». Большой подорлик — настоящий белорусский орел, величественная и редкая... Сообщение Большой подорлик...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный праздник «Масленица» пройдет в Костюковичах 9 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика