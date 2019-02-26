Большой подорлик избран птицей 2019 года

Полтора месяца как новый герой года «вступил в свои права». Большой подорлик — настоящий белорусский орел, величественная и редкая птица.

В рамках кампании «Большой подорлик — птица 2019 года» общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит ряд конкурсов и мероприятий, цель которых — отметить особенности и привлечь внимание к проблемам этого вида.

Большие подорлики обитают преимущественно в глухих местах на болотах и возле них, эти птицы избегают контакта с человеком.

Подорлик чаще населяет равнины и гнездится на деревьях. Он охотится, паря на большой высоте, или разыскивает добычу на земле. Питаются подорлики грызунами, пресмыкающимися, земноводными и мелкими птицами.

Природоохранные мероприятия в рамках кампании

Большим подорликам грозит глобальное исчезновение. Одна из угроз для них — уничтожение их гнездовых территорий через вырубку леса. АПБ уже несколько лет проводит акцию «Спаси подорлика!». В ее рамках проводятся экспедиции по поиску гнезд этих птиц, чтобы потом обнаруженные участки отдать под охрану. Также инспектируются уже известные гнезда, чтобы предупредить вред для подорликов и наказать нарушителя. Деньги на проведение акции собирали краудфандингом.

В рамках международного проекта «Научно обоснованная охрана глобально угрожаемого вида большого подорлика в Беларуси» следят онлайн за миграцией больших подорликов. Увидеть пути этих птиц на месте зимовки и обратно можно на карте.





Национальная компания «Птица года»

Национальную компанию «Птица года» АПБ проводить с 2000 года главного цель кампании — привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, живущих вокруг нас. В прошлые годы символами Беларуси были: белый аист, белая трясогузка, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, сокол-пустельга и другие пернатые. Птицей 2018 года был назван черноголовый щегол. Эту сообразительную птичку с ярким оперением любят не только за пение, но и за веселый нрав.

Есть знакомые Орловы? Расскажите им, что в этом году они могут получить информационный бюллетень и два новых выпуска журнала АПБ «Птушкі і мы» БЕСПЛАТНО. Для этого нужно заполнить форму, представленную на сайте ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Источник: АПБ.