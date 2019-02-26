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В Миорах состоялись торжественные митинги

27.02.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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В Миорах состоялись торжественные митинги В Миорах прошли торжественные митинги, приуроченные ко Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Празднование началось у памятной доски Герою Советского Союза вице-адмиралу Егору ТОМКО, а продолжилось на площади Памяти павших борцов.

В МИТИНГЕ возле памятной доски Егору Томко участвовали делегации трудовых коллективов, представители местной власти, школьники, сестра Героя Нона Саркисян. О роли настоящих мужчин в нашей жизни напомнила первый секретарь райкома ОО БРСМ Виктория Петкевич. Призвала молодое поколение чтить память тех, кто верно служил Отчизне, и быть достойными потомками.


В Миорах состоялись торжественные митинги Заинтересовало ребят сообщение военного комиссара Сергея Жабёнка о подвиге и жизни Егора Андреевича. Замдиректора по воспитательной работе СШ №3 имени Е. Томко Ольга Федукович рассказала о школьной традиции чтить память героя-подводника. Следом Нона Саркисян поблагодарила за память о брате, за помощь и поддержку. К памятной доске возложили гирлянды и цветы.


 СОБЫТИЕ переместилось на площадь Памяти павших борцов. Тут на митинге в присутствии представителей организаций, предприятий, учреждений, школьников, бывших воинов-афганцев, местной вертикали власти говорили о необходимости помнить славную историю и героические традиции Вооружённых Сил Беларуси. О героях, в том числе тех, кто защищал нашу землю во В Миорах состоялись торжественные митинги время Великой Отечественной войны, о престижности службы в наше время. Выступили председатель райисполкома Игорь Кузнецов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александр Тронькин, военный комиссар Сергей Жабёнок, заместитель начальника РОВД Владимир Лапырь, директор представительства Белгосстраха по Миорскому району Ирина Крюк.


В завершение встречи прошло возложение цветов к мемориалу «Чёрные тюльпаны» и памятнику партизанам и воинам Советской Армии, погибшим при освобождении Миорского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 В Миорах прошли торжественные митинги, приуроченные ко Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Празднование началось у памятной доски...
 
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