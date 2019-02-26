ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Акапулько

27.02.2019 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Акапулько
Фото из открытых источников

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление в одиночном разряде турнира в мексиканском Акапулько.

Сегодня в стартовом матче одиночного разряда белоруска встречалась с американкой Даниэль Коллинз (25) и уверенно победила в двух сетах - 6:1, 6:2.

- Я знала, что Коллинз — очень опасная соперница. Она может обыгрывать любых теннисисток. В матчах с соперницами топ-уровня Даниэль серьезно прибавляет, поэтому я ожидала непростой поединок. Думаю, в начале матча я здорово использовала свои возможности, оказала давление на Коллинз и не позволила ей вернуться в игру. У меня это прекрасно получилось, — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет немецкая теннисистка Татьяна Мария (59).

До этого Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн вышли в четвертьфинал парного разряда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартовом матче одиночного разряда белоруска встречалась с американкой Даниэль Коллинз (25) и уверенно победила в двух сетах - 6:1, 6:2.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин пытался получить по почте опасный психотроп под видом чая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика