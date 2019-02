Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Акапулько

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление в одиночном разряде турнира в мексиканском Акапулько.

Сегодня в стартовом матче одиночного разряда белоруска встречалась с американкой Даниэль Коллинз (25) и уверенно победила в двух сетах - 6:1, 6:2.

- Я знала, что Коллинз — очень опасная соперница. Она может обыгрывать любых теннисисток. В матчах с соперницами топ-уровня Даниэль серьезно прибавляет, поэтому я ожидала непростой поединок. Думаю, в начале матча я здорово использовала свои возможности, оказала давление на Коллинз и не позволила ей вернуться в игру. У меня это прекрасно получилось, — приводит слова Азаренко официальный сайт тура .