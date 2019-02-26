Минчанин пытался получить по почте опасный психотроп под видом чая

Посылка следовала из Китая в адрес 34-летнего минчанина. В таможенной декларации отправитель заявил о перемещении чая.

По результатам таможенного досмотра почтового отправления две находящиеся в нем прозрачные упаковки с сухой растительной массой зелено-желтого цвета общим весом около 500 г таможенники направили на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это особо опасное психотропное вещество растительного происхождения, не используемое в медицинских целях, – трава эфедры. Для данного запрещенного вещества крупным размером признается количество общей массой более 30 г.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Материалы дела переданы в УСК Республики Беларусь по г. Минску.