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Соревнования «Честь мундира» проведут в Витебске
27.02.2019 — Разное | Герой працы
27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортивно-показательные соревнования "Честь мундира", посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.
Состязания проводятся не первый год и призваны повышать престиж службы в Вооруженных Силах, пропагандировать и укреплять моральные и физические качества допризывной молодежи, необходимые будущим воинам. Участниками станут учащиеся общеобразовательных учебных заведений, в том числе классов военной и патриотической направленности Витебска, а также солдаты срочной службы воинских частей и подразделений Витебского гарнизона (в/ч 5524 и 52287).
Командам предстоит поучаствовать в конкурсах и эстафетах, а также показать свои навыки по внеаренному лазертагу (имитация военного сражения с применением аналогов боевого оружия разных армий мира).
Организаторами мероприятия выступили Витебский горисполком и городская организация ОО "БРСМ".-0-
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Соревнования "Честь мундира" проведут в Витебске 27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортивно-показательные соревнования "Честь мундира", посвященные...
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