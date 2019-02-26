Соревнования "Честь мундира" проведут в Витебске





27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортивно-показательные соревнования "Честь мундира", посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.









Состязания проводятся не первый год и призваны повышать престиж службы в Вооруженных Силах, пропагандировать и укреплять моральные и физические качества допризывной молодежи, необходимые будущим воинам. Участниками станут учащиеся общеобразовательных учебных заведений, в том числе классов военной и патриотической направленности Витебска, а также солдаты срочной службы воинских частей и подразделений Витебского гарнизона (в/ч 5524 и 52287).

Командам предстоит поучаствовать в конкурсах и эстафетах, а также показать свои навыки по внеаренному лазертагу (имитация военного сражения с применением аналогов боевого оружия разных армий мира).

Организаторами мероприятия выступили Витебский горисполком и городская организация ОО "БРСМ".-0-