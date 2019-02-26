ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревнования «Честь мундира» проведут в Витебске

27.02.2019 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A
Соревнования «Честь мундира» проведут в ВитебскеСоревнования "Честь мундира" проведут в Витебске

27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортивно-показательные соревнования "Честь мундира", посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.


Состязания проводятся не первый год и призваны повышать престиж службы в Вооруженных Силах, пропагандировать и укреплять моральные и физические качества допризывной молодежи, необходимые будущим воинам. Участниками станут учащиеся общеобразовательных учебных заведений, в том числе классов военной и патриотической направленности Витебска, а также солдаты срочной службы воинских частей и подразделений Витебского гарнизона (в/ч 5524 и 52287).
Командам предстоит поучаствовать в конкурсах и эстафетах, а также показать свои навыки по внеаренному лазертагу (имитация военного сражения с применением аналогов боевого оружия разных армий мира).
Организаторами мероприятия выступили Витебский горисполком и городская организация ОО "БРСМ".-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования "Честь мундира" проведут в Витебске 27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортивно-показательные соревнования "Честь мундира", посвященные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участвую в конкурсе технического творчества «ТехноГрад-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика