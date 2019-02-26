«В экстралиге тоже есть хоккеисты». Победившие минское «Динамо» игроки делятся впечатлениями

После первого матча хоккеистов сборной экстралиги над минским «Динамо» проигравшие «зубры» не стали общаться с журналистами, а вот победители были более словоохотливы. Пресс-служба ФХБ собрала мнения игроков и тренеров, делившихся впечатлениями от поединка на льду «Минск-Арены».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Хорошая победа при абсолютно равной игре», уверен нападающий Михаил Стефанович. Форвард сборной клубов экстралиги стал автором, пожалуй, самого красивого гола вечера. При розыгрыше большинства Михаил, находясь за воротами, перехитрил Михаила Карнаухова, незаметно для голкипера переместившись на ближнюю штангу.

— Как получилось нестандартно сыграть в этом эпизоде? Все смотрят обзоры КХЛ. Решили попробовать — сработало, — раскрывает секрет Стефанович.

Начало победному шествию сборной экстралиги точным броском положил представитель «Немана» Артем Кислый. Ему вместе с партнерами предстояло в кратчайшие сроки влиться в построения команды Михаила Захарова.

— Немножко притерлись, — утверждает нападающий. — Понятно, было не так много времени, чтобы сыграться. Но мы вышли на лед в клубных сочетаниях, поэтому проблем не возникло. Реализовывали свои моменты. Играли друг за друга, старались доказать, что в экстралиге тоже есть хоккеисты, — приводит Tribuna слова форварда.

Больше всего споров после матча вызвали два эпизода. Первый случился ближе к третьей сирене. Арбитры долго смотрели, пересекла ли шайба линию ворот в ходе атаки гостей, но все же склонились к мнению, что не полностью.

— Момент был спорный, на тоненького, — считает вратарь Игорь Брикун. — Мы потом посмотрели видео: ну, не засчитали и не засчитали. В одном из двух спорных эпизодов матча судьи приняли нашу сторону.

Второй эпизод имел место уже после финальной сирены. В кулачном поединке схлестнулись Олег Евенко и Егор Гайнетдинов. Представители гостей посчитали, что оснований для этой драки было минимум.

— Вы же видите: остается пару секунд, а человек едет без шайбы. Может, это эмоции были или еще что-то, — предположил Михаил Стефанович.

— Время игры закончилось. Не считаю, что нужно было идти бить человека, которому еще играть в плей-офф, а не один-два матча. Какой в этом смысл?! — недоумевал Игорь Брикун.

Участники матча не сомневаются, что второй поединок, который пройдет 28 февраля на льду «Чижовка-Арены», подарит зрителям не меньше интересных моментов, чем первый.

— Думаю, игра получится такой же упорной и предсказать, чего ожидать, сейчас очень сложно, — сказал тренер "Юности" и сборной экстралиги Алексей Калюжный.

— Соберется много зрителей, будет быстрый хоккей, — уверен защитник Андрей Антонов. — Любой спортсмен выходит с целью победить, а не просто покататься. Особенно спортсмен высокого класса. Игра будет тяжелая.