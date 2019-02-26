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Хотели на «Мастера и Маргариту», а билеты разлетелись? Ничего: в продаже появились дополнительные

27.02.2019 10:56 — Разное | Tut.by  
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В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина — историю с 20-летней сценической судьбой, которую покажут 3 марта во Дворце Республики.


Фото предоставлено организаторами

Трагикомический спектакль-фантазия по мотивам романа «Мастер и Маргарита» поставлен режиссером Сергеем Алдониным в лучших традициях мастерской Марка Захарова: много музыки, пантомимы, ярких и даже безумных эмоций. Мир булгаковского романа обрушится на зрителей со всех сторон: во время постановки категорически не рекомендуется внимательно смотреть на сцену — можно пропустить что-нибудь интересное. Развитие сюжета и новые герои могут появиться откуда угодно, пространство спектакля — весь зал. Подробнее о спектакле — тут.

Когда: 3 марта, 19.00.

Где: .

Сколько: от 34 до 154 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
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В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина - историю с 20-летней сценической судьбой,...
 
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