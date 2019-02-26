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Хотели на «Мастера и Маргариту», а билеты разлетелись? Ничего: в продаже появились дополнительные
В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина — историю с 20-летней сценической судьбой, которую
Трагикомический спектакль-фантазия по мотивам романа «Мастер и Маргарита» поставлен режиссером Сергеем Алдониным в лучших традициях мастерской Марка Захарова: много музыки, пантомимы, ярких и даже безумных эмоций. Мир булгаковского романа обрушится на зрителей со всех сторон: во время постановки категорически не рекомендуется внимательно смотреть на сцену — можно пропустить что-нибудь интересное. Развитие сюжета и новые герои могут появиться откуда угодно, пространство спектакля — весь зал. Подробнее о спектакле —
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В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина - историю с 20-летней сценической судьбой,...
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