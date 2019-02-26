Хотели на «Мастера и Маргариту», а билеты разлетелись? Ничего: в продаже появились дополнительные

В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина — историю с 20-летней сценической судьбой, которую покажут 3 марта во Дворце Республики.



Фото предоставлено организаторами

Трагикомический спектакль-фантазия по мотивам романа «Мастер и Маргарита» поставлен режиссером Сергеем Алдониным в лучших традициях мастерской Марка Захарова: много музыки, пантомимы, ярких и даже безумных эмоций. Мир булгаковского романа обрушится на зрителей со всех сторон: во время постановки категорически не рекомендуется внимательно смотреть на сцену — можно пропустить что-нибудь интересное. Развитие сюжета и новые герои могут появиться откуда угодно, пространство спектакля — весь зал. Подробнее о спектакле — тут .

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.



