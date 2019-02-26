Состоялось очередное заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка г.п. Хотимска

Абсолютное большинство нарушителей общественного порядка оказались на СОПОП за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии и некоторые из них уже не в первый раз. Все правонарушители утверждали, что попали на заседание по случайности: кто-то просто поскользнулся, а пьян не был, а кто-то и вовсе выпил дома, и потом случайно пошёл помогать матери, которая проживает на другой улице.

Юрий Николаевич (имя здесь и далее изменено, прим. авт.) был задержан за хищение полутора литров молока с фермы в а/г Липовка, на которой сам же работает дояром. Мужчина утверждал, что взял его котёнку, но вот штрафа, который ему выписали, хватило бы не только на молоко, но и на корм домашнему любимцу. Правонарушитель утверждал, что молоко ему посоветовали взять, в противном случае оно бы просто испортилось, а так хоть котёнок покушает.

Юрию Николаевичу посоветовали выписывать молоко, если оно ему необходимо, а не брать просто так, неизвестно с кем посоветовавшись.

Анатолий Александрович задержан сотрудниками правоохранительных органов по звонку неравнодушных людей, которые сообщили, что на улице какой-то мужчина лежит совсем без движения. Оказалось, что пенсионер помогал другу ставить теплицы, а когда дело было сделано, тот решил его поблагодарить. А как же можно выразить благодарность, если не выпивкой? Приняв достаточное количество алкоголя, мужчина отправился домой, но далеко не ушёл – упал и решил «отдохнуть».

Анатолий Александрович обещал, что такого больше не повторится, что впредь «благодарность» будет брать с собой домой. «А бросить в своём возрасте, я вам не обещаю», — заключил правонарушитель.

Никита Степанович, появился на заседании СОПОП уже не в первый раз. Комиссия заметила, что это постоянный гость с момента основания пункта правопорядка. Вызван на заседание за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но выяснилось, что на его счету неоднократные избиения своей пожилой матери. Правонарушитель уже состоит на профилактическом учёте. Сам же Никита Степанович не посчитал нужным явиться на СОПОП в трезвом состоянии: был изрядно пьян. Итогом стало решение о его отправки в ЛТП. Прямо с заседания СОПОП правоохранительные органы сопроводили правонарушителя для оформления всей необходимой документации.

Зимние праздники уже прошли, весенние ещё не наступили, а правонарушителей, появляющихся в алкогольном опьянение в общественных местах, меньше не становится. Связано ли это с тем, что Хотимчане просто любят отдохнуть? А может с тем что «живут плохо» и стараются залить своё горе?

Эти вопросы так и останутся без ответа?..

Дарья БОРИСОВА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялось очередное заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка г.п. Хотимска Абсолютное большинство нарушителей общественного порядка оказались на СОПОП за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии и некоторые из них уже не в...