|
С помощью фотофиксации работники лесной охраны фиксируют в 9 раз больше нарушений
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)