Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

При помощи систем фото- и видеофиксации зафиксировано 45 нарушений, или на 9 больше, чем в 2017 году. В основном они касались незаконной порубки леса и загрязнения лесного фонда. В лесхозах области имеется 82 системы фото-видеофиксации.

Как рассказали журналисту “ШК” в Костюковичском лесхозе фотофиксация есть и на территории нашего района. Например, в середине ноября “лесная камера” запечатлела факт выброса мешка с мусором в лесу. Благодаря такой съемке специалисты службы лесной охраны лесничества установили нарушителя. Отрицать вину было бессмысленно. На виновного составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 20 базовых величин.

Граждане! Помните, что любое, даже самое маленькое нарушение действующего законодательства, ведет за собой последствия, — предупреждают в лесхозе. – Лес – наше богаство. Сохраним его потомкам чистым!

Соб. информ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С помощью фотофиксации работники лесной охраны фиксируют в 9 раз больше нарушений Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском...