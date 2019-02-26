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С помощью фотофиксации работники лесной охраны фиксируют в 9 раз больше нарушений

27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
При помощи систем фото- и видеофиксации зафиксировано 45 нарушений, или на 9 больше, чем в 2017 году. В основном они касались незаконной порубки леса и загрязнения лесного фонда. В лесхозах области имеется 82 системы фото-видеофиксации.
Как рассказали журналисту “ШК” в Костюковичском лесхозе фотофиксация есть и на территории нашего района. Например, в середине ноября “лесная камера” запечатлела факт выброса мешка с мусором в лесу. Благодаря такой съемке специалисты службы лесной охраны лесничества установили нарушителя. Отрицать вину было бессмысленно. На виновного составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 20 базовых величин.
Граждане! Помните, что любое, даже самое маленькое нарушение действующего законодательства, ведет за собой последствия, — предупреждают в лесхозе. – Лес – наше богаство. Сохраним его потомкам чистым!
Соб. информ.

 
 
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Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в Могилевском...
 
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