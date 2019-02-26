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Кто имеет право на обслуживание в замещающей семье

27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Новая форма социального обслуживания предусматривает оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, оказывающим социальные услуги и не являющимся лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.
Вводится новая форма социального обслуживания — социальное обслуживание в замещающей семье. Данная форма предусматривает оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, оказывающим социальные услуги и не являющимся лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.
Право на получение социальных услуг в замещающей семье имеет:
— совершеннолетний нетрудоспособный гражданин — неработающий инвалид I или II группы, неработающий гражданин, достигший 70-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь;
– не имеющий несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях;
– за которым не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; не заключивший договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением.
Оказывать социальные услуги в замещающей семье имеет право дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, не являющийся инвалидом I или II группы и лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам: 78-864, 78-910.
Ирина Иванушенко,
заведующая отделением первичного приема, анализа, информирования
и прогнозирования

 
 
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