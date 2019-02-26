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Кто имеет право на обслуживание в замещающей семье
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Новая форма социального обслуживания предусматривает оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, оказывающим социальные услуги и не являющимся лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.
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Новая форма социального обслуживания предусматривает оказание социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в условиях совместного...
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