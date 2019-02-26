Депутаты относятся с душой к общественному делу

Оценка гражданами общего состояния страны, эффективности всей системы государственного управления начинается, как правило, с оценки местных органов власти. Людей, в первую очередь, интересует вопрос: как продвигаются дела в том населенном пункте, где они живут, в тех структурах власти, куда они обращаются. Жителей улицы Заводская в а/г Забелышин волнует состояние дорожного покрытия их улицы с приходом весны, мать единственной ученицы деревни Горня хотела, чтобы школьный автобус заворачивал в населенный пункт, так как, например, сейчас до трассы девочке несколько сот метров приходится идти по сплошному льду. И ее волнение понятно, как и жителей деревни Ветка, центральная улица которой представляет сплошные ухабы.

В большинстве своем куда идут жители? В здание сельского Совета, над которым «гордо реет стяг». Обращаются к своим избранникам, депутатам сельского и районного Советов депутатов, старостам деревень. Конечно, при условии доверия к ним.

Эти строки писались накануне Дня защитников Отечества, поэтому непроизвольно внимание сфокусировалось на действиях наших мужчин-избранников власти на местах. Напомню, из 25 депутатов районного Совета 60% мужчин, то есть 15 человек. В двух сельских Советах, где знакомился с депутатским корпусом, подавляющее их большинство составляют тоже мужчины. В Забелышинском из 11 депутатов сельского Совета – 8, в Беседовичском – 9. Это наиболее достойные и авторитетные люди, умеющие и любящие работать с населением.

Хочу представить вам трех из них, с которыми состоялись встречи, мнением о которых поделились работники сельисполкомов, их избиратели. Иван Маслов – депутат Забелышинского сельского Совета по Садовому округу, Александр Жемердей – депутат районного Совета депутатов по Батаевскому округу и депутат Беседовичского сельского Совета по Михайловскому округу, Андрей Шамба – депутат Беседовичского сельского Совета и староста деревни Горня. Они разные по характеру, возрасту (разница между ними в среднем десять лет), интересам, роду занятий (сторож, лесник, индивидуальный предприниматель) и т.д. При всей непохожести у них немало общего. Главное, они – неформальные лидеры, которые пользуются у сельчан огромным авторитетом, к их советам прислушиваются. Они не готовы мириться с мнением некоторых людей о своей должности как чисто декоративной.

Депутату, старосте из местных, с одной стороны легче – знаешь людей, их уклад, проблемы. Но с другой стороны, принадлежность к земле, где работаешь, живешь, накладывает на человека и неизмеримо большую ответственность. Иван Маслов уже не первый созыв избирается депутатом Забелышинского сельского Совета.

— Скажу честно, мой участок, а это улица Садовая и переулок Садовый, не проблемный, — делится мужчина. – Мы многие годы проживаем по соседству, люди самостоятельные, а если возникают небольшие нюансы, то они устраняются безболезненно. Все понимают, что должен быть порядок.

— Раз уже заговорили о порядке, то Иван Владимирович для нас находка, — включается в разговор председатель Забелышинского сельского Совета Михаил Байков. – Он немало делает по благоустройству и санитарной очистке территории нашего агрогородка. Занимается обрезкой и удалением аварийных деревьев, на своей лошади вывозит их, оказывает помощь в разборке ветхих строений. Некоторые люди не понимают, что должен быть порядок. Ему говорят, у тебя забор покосился, а он отвечает: «Мне и так хорошо!». И ведь нужно поговорить так, чтобы человек понял. И показать на примере, как, допустим, выглядит у Маслова территория личного подворья.

Депутаты, старосты оказывают, в основном, упреждающую помощь Совету и сельисполкому в своевременном разрешении практически всех проблем, назревающих на местах и требующих необходимого влияния со стороны органов местной власти. Речь идет прежде всего о поддержании порядка, благоустройстве улиц и населенных пунктов, содержании придомовых территорий. Они доводят необходимую информацию до сведения населения и одновременно информируют о поступивших наиболее значимых обращениях, событиях на территории Совета и района. Одинокие и престарелые жители всегда получают от них не только поддержку, но и практическую помощь.

— Знаете, я очень люблю свою деревню (Михайловка, Ветка, авт.), — говорит Александр Жемердей. — Здесь все близкое и родное. И каждое маломальское изменение в их облике приносит радость и чувство удовлетворения. Значит жизнь, несмотря на трудности, не стоит на месте, а двигается вперед. Хотя надо реально смотреть на вещи. Возродить маленькие деревушки, например, в нашей Михайловке 4 жилых дома, в которых проживает 7 жителей, очень сложно. Для этого нужен крепкий хозяин, который поселится в деревне, займется сельским или другим ремеслом, откроет какое-нибудь производство.

Похожего под это описание человека находим в деревне Горня. Это староста населенного пункта Андрей Шамба. Раньше визитной карточкой здесь был Дом культуры и магазин. Современный облик деревни формируют такие люди, как семейная чета – Андрей и Елена Шамба. Они руководствуются народной мудростью: хочешь изменить окружающий мир и сделать его добрее – начни с себя. В жизни бывает: пока одни говорят, другие делают.

— Андрей Геннадьевич, на «карте» вашей биографии города Санкт-Петербург, Минск, где могли бы остаться жить и работать. Не проблема была «кинуть якорь» и в Хотимске, и вдруг Горня. Почему вы сюда вернулись?

— Наверное, все-таки не вдруг. Здесь родина моих предков, моей матери. Понимаете, есть такие места – находишься в них, и тебе спокойно. Как-то подумал и решил, что буду зарабатывать деньги здесь и помогать своим односельчанам. Хочется найти отклик у них, зажечь в их душах желание сделать родную деревню лучше.

В каждом деле важен личный пример. У старосты самый ухоженный дом. Немало сделано им по благоустройству деревни. Он по-хозяйски следит за выкосом травы (сорняков), расчисткой от снега улиц. При этом использует свою технику, покупает топливо. Радует то, что такой человек со своей активной жизненной позицией, со своей доброй и отзывчивой душой помогает бескорыстно. Он работает не «за рубли», как некоторые думают, а от души.

«Шамба скрупулезный, пунктуальный, очень настырный», — такую характеристику о нем пришлось услышать. Последнее качество в официальных представлениях, пожалуй, не прочтешь, но оно импонирует.

Андрей Геннадьевич вспоминает, как на заре своей общественной деятельности, развернул несколько машин с гравием из местного карьера для ремонта улицы. Расплачивался из собственного кошелька, потом был шумок насчет такого действа, но дело было сделано, а победителей, как известно, не судят. Когда карьер закрыли, наиболее «инициативные» жители открыли там свалку. Пришлось вмешаться, поговорить и убедить, что проще заключить договора с коммунхозом на вывоз твердых бытовых отходов. Не остается он равнодушным при виде горящих днем фонарей, не отключившихся по техническим причинам. Сделает звонок в соответствующую организацию. Староста хорошо знает проблемы своей деревни, его хорошо знают жители. Он – глаза и уши сельского Совета.

— Село надо шевелить, иначе оно погибнет совсем, — считает Андрей Шамба. – Вот к Новому году около бывшего магазина ставим новогоднюю елочку с гирляндой. Здесь же теперь у нас стоит беседка, где жители могут встречать автомагазин, да и просто посидеть. Почистили колодец. Нельзя руки опускать, надо делать шаг за шагом хотя бы маленькие дела. В характере у меня с детства заложено, что старикам надо помогать. Своих не бросаем. Такое воспитание на селе.

В Горне проживает 26 человек, большинство пенсионного возраста. Андрей вместе с Еленой завели в соцсетях страничку, на которой рассказывают о своей деревне. О том, что хотели бы иметь хороших соседей, с предложением переехать сюда. И что вы думаете, кто-нибудь откликнулся? Да. Звонили из России, США, Литвы, Германии. Семья из Краснодарского края уже купила дом в Горне, минчанин оформляет покупку на магазин. Инициатива, которая заслуживает не только внимания, но и изучения, и необходимость взять на вооружение этот опыт.

Второй пример. Возвращается из мест заключения местный житель. Через личные связи ему помогают устроиться на работу. Условия там жесткие, в плане дисциплины, пока рано говорить, выдержит ли он их. Поживем – увидим.

Расставаясь, Андрей Шамба предлагает ознакомиться с новинкой, которая может заинтересовать тех, кто для отопления домов и подогрева горячей воды использует котлы на твердом топливе. Сейчас продается электроустановка, которая может действовать параллельно с действующим котлом.

— В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции Президент подписал указ, согласно которому с 1 января 2019 года установлен стимулирующий тариф на использование электроэнергии для нужд отопления и подогрева горячей воды в жилых домах и квартирах, которые не оборудованы системами централизованного тепло– и газоснабжения при наличии отдельного счетчика, — рассказывает Андрей Геннадьевич. – Он составляет 3,35 копейки за киловатт-час. Для сравнения, обычный одноставочный тариф установлен на уровне 14,84 копейки. Иначе говоря, в коттеджах и сельских домах, где нет газа и центрального отопления, теперь будет выгодно топить электроприборами.

Депутаты, старосты деревень и есть связующее звено, объединяющее людей, и нужно, чтобы эта связь не терялась. Это люди, которые могут объединить, поставить сначала маленькую цель, но результативную, потом более сложную. Жители села это ценят.



Александр Лейчинский