Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона событие призвано стимулировать интерес молодежи к науке, привлекать к научной деятельности старшеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов вузов. Ежегодно на форум ученых приезжает много гостей, в том числе зарубежных.

По результатам данного мероприятия победителями в номинации «ФизиКанские львы – 2019» стали учащиеся 10 класса СШ №1 г.п. Хотимска Инна Шобик и Павел Погуляев (руководитель Оксана Ларченко). Ребята уже во второй раз становятся победителями этого фестиваля. Они же оказались в числе лидеров в олимпиаде среди старшеклассников «Андроша».

Также в этот период прошел областной этап республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект». Победители конкурса включаются в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Беларусь. По итогам конкурса в секции «Мультимедийные технологии» Дипломом II степени награжден учащийся 11 класса Егор Демкин (руководитель Светлана Найденова).

Эльмира Карпова.

ФОТО из архива СШ №1

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СШ №1 одержала очередную победу в Международном фестивале науки-2019 Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона...