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СШ №1 одержала очередную победу в Международном фестивале науки-2019

27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона событие призвано стимулировать интерес молодежи к науке, привлекать к научной деятельности старшеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов вузов. Ежегодно на форум ученых приезжает много гостей, в том числе зарубежных.
По результатам данного мероприятия победителями в номинации «ФизиКанские львы – 2019» стали учащиеся 10 класса СШ №1 г.п. Хотимска Инна Шобик и Павел Погуляев (руководитель Оксана Ларченко). Ребята уже во второй раз становятся победителями этого фестиваля. Они же оказались в числе лидеров в олимпиаде среди старшеклассников «Андроша».
Также в этот период прошел областной этап республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект». Победители конкурса включаются в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Беларусь. По итогам конкурса в секции «Мультимедийные технологии» Дипломом II степени награжден учащийся 11 класса Егор Демкин (руководитель Светлана Найденова).
Эльмира Карпова.
ФОТО из архива СШ №1

 
 
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Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона...
 
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