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СШ №1 одержала очередную победу в Международном фестивале науки-2019
27.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона событие призвано стимулировать интерес молодежи к науке, привлекать к научной деятельности старшеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов вузов. Ежегодно на форум ученых приезжает много гостей, в том числе зарубежных.
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Традиционный Международный фестиваль науки состоялся 20-22 февраля в Белорусско-Российском университете. Он проходит на базе вуза с 2015 года. Значимое для региона...
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