Вроде бы СМИ, медики, правоохранители уже на протяжении не одного десятка лет говорят о вреде употребления наркотических средств. Это вред уже давно доказан, но желающие «пощекотать себе нервы» по-прежнему находятся.

Вот и молодой человек, житель Хотимска, назовем его Юрий, в ноябре 2018 года пришел к одной из ферм района, заранее заприметив, что недалеко от нее растет куст дикорастущей конопли. Без цели сбыта, имея желание лично употребить опасное наркотическое средство – марихуану, он сорвал куст, перенес его в свой дом и положил на шкаф, чтобы высушить.

Затем, уже в январе текущего года, употребил наркотики путем курения. Оставшую часть хранил. Но… ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» гласит, что незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. То есть своими действиями Юрий совершил уголовное преступление.

Наркотическое вещество в феврале текущего года было обнаружено и изъято сотрудниками милиции. Теперь юноше грозит реальный срок за глупый поступок.

Хочется в очередной раз обратиться к жителям Хотимского района. Уважаемые граждане, соблюдайте закон, берегите свою жизнь и здоровье, не ставьте под угорозу свое будущее неправомерными действиями.

Сергей КОВАЛЕВ,

старший следователь

Хотимского РОСК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хотимске у мужчины найдена марихуана Вроде бы СМИ, медики, правоохранители уже на протяжении не одного десятка лет говорят о вреде употребления наркотических средств. Это вред уже давно доказан, но...